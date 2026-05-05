DoorDash integra SNAP en miles de tiendas Kroger para entrega de comestibles

Los programas sociales en los Estados Unidos son muy valiosos para millones de hogares, sin embargo, el acceso digital puede convertirse en un desafío. DoorDash vio esta oportunidad y recién integró al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocidos como cupones de alimentos, para que los beneficiarios puedan comprar miles de comestibles y productos aprobados en tiendas Kroger. Esta medida se hace trascendental, ya que amplía el uso de beneficios alimentarios directamente desde plataformas digitales de entrega.

La empresa DoorDash anunció que está implementando el soporte para pagos con la Tarjeta Electrónica de Beneficios (EBT) y el programa de asistencia alimentaria SNAP en cerca de 2,700 tiendas Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Con esto, millones de beneficiarios podrán comprar comestibles en línea y recibirlos en casa.

La integración no se limita solo a Kroger, sino también a marcas afiliadas como Mariano’s, Fred Meyer, Ralphs y Harris Teeter, entre otras. En estas tiendas, los usuarios de SNAP podrán adquirir productos esenciales como carne, frutas, verduras, lácteos, alimentos congelados y otros artículos básicos disponibles en la plataforma de DoorDash.

“El acceso a alimentos asequibles es fundamental”, señaló Mike Goldblatt, vicepresidente de Asociaciones Empresariales en DoorDash, en un comunicado. “Esta colaboración con Kroger representa un paso importante hacia adelante para el acceso a SNAP en todo el país”.

Con esta expansión, DoorDash refuerza su papel dentro del ecosistema de entrega de alimentos, integrando programas sociales que tradicionalmente se utilizaban solo en tiendas físicas.

Como incentivo, la plataforma también anunció beneficios para nuevos usuarios que utilicen EBT. DoorDash ofrece envío de $0 dólares en la primera compra realizada con este método de pago en tiendas Kroger participantes, promoción que estará disponible hasta el 15 de junio.

Este tipo de medidas busca facilitar la transición hacia la compra de alimentos en línea, especialmente para familias que dependen de estos beneficios.

La expansión llega en un momento en el que el uso de estos programas ya es significativo dentro de la app. Según datos de la compañía, para el cuarto trimestre de 2025 más de 57,000 tiendas ya aceptaban SNAP y EBT en DoorDash, y alrededor de 4.5 millones de usuarios habían vinculado su tarjeta de beneficios a la plataforma.

Un informe de DoorDash también reveló un dato relevante: los usuarios de SNAP tienen el doble de probabilidades de vivir en zonas con baja disponibilidad de alimentos frescos, conocidas como “desiertos alimentarios”.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que en el año fiscal 2025 más de 42.1 millones de personas utilizaron SNAP cada mes, lo que refleja la importancia del programa en la seguridad alimentaria del país.

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