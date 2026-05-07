Precio del dólar en México hoy, 07 de mayo del 2026: peso se mantiene fuerte

El dólar en México volvió a bajar este jueves 7 de mayo de 2026 y el peso mexicano ligó su segunda jornada consecutiva con ganancias frente a la moneda estadounidense. Para miles de paisanos en Estados Unidos que envían dinero a sus familias o realizan pagos en México, seguir el tipo de cambio es importante para aprovechar un mejor rendimiento de sus dólares. Y aun cuando parece algo bueno para la moneda de su país de origen, no es algo positivo para las remesas que envían.

Hoy, el precio del dólar se ubica en un promedio de $17.22 pesos por unidad. La caída ocurre en medio de un ambiente internacional más tranquilo, luego de que crecieran las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Durante la jornada del miércoles, el peso avanzó 0.76% frente al dólar en operaciones bancarias. La disminución en la tensión internacional redujo la demanda del dólar como moneda de refugio, lo que permitió una recuperación de la divisa mexicana.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar fue de $17.2406 pesos por unidad, tomando en cuenta el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, debido al movimiento constante del mercado durante el día, el tipo de cambio cerró de forma práctica alrededor de los $17.26 pesos por dólar.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó en $17.2530 pesos por dólar para este jueves 7 de mayo de 2026. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó en $17.3752 pesos por divisa.

Tipo de cambio del dólar en bancos de México

Las cotizaciones cambian dependiendo de cada banco. Estos son los precios de compra y venta para este jueves en las instituciones de México:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.89 pesos.

BBVA: compra en $16.40 pesos y venta en $17.53 pesos.

Banorte: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.70 pesos y venta en $17.72 pesos.

y venta en $17.72 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.95 pesos.

En el comparativo, BBVA recupera su posición hoy como una de las opciones con menor precio de venta. Por su parte, Banamex se mantiene como la institución bancaria con una cotización de compra más alta. Se recomienda revisar los precios en bancos antes de realizar cualquier operación, ya que los valores cambian constantemente durante el día.

Para quienes envían dinero desde Estados Unidos, Western Union cotiza el dólar en $16.91 pesos mexicanos este jueves. Mientras tanto, MoneyGram lo maneja alrededor de los $17.85 pesos por unidad.

En la frontera norte también se mantiene la tendencia a la baja. En Tijuana, el dólar se compra en $16.39 pesos y se vende en $17.53 pesos.

Proyecciones de acuerdos en Irán influyen en el dólar

Las altas expectativas de que surja un acuerdo perdurable entre Estados Unidos e Irán, que permita el libre tránsito de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, no solo han influido en el precio del dólar; también han ayudado a reducir los precios del petróleo. El crudo Brent ronda los $99 dólares por barril y el West Texas Intermediate (WTI) se ubica cerca de los $93 dólares.

Especialistas consideran que, aunque el dólar sigue fuerte por las inversiones en tecnología e inteligencia artificial en Estados Unidos, un posible acuerdo de paz con Irán podría seguir favoreciendo al peso mexicano en los próximos días.

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