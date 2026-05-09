La inteligencia artificial ocasionó más de 21,000 despidos en abril y no por sustituir trabajadores

La expansión de la inteligencia artificial (IA) sigue despertando preocupación entre millones de empleados en Estados Unidos. Aunque muchas personas creen que esta tecnología ya está reemplazando trabajadores de forma masiva, una razón menos visible está detrás de buena parte de los despidos recientes. En abril de 2026, más de 21 mil recortes laborales fueron relacionados con la IA, pero especialistas aseguran que el fenómeno no necesariamente significa que los empleados estén siendo sustituidos directamente por máquinas o software.

Un nuevo informe de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas reveló que la inteligencia artificial (IA) fue el principal motivo citado por las empresas para justificar despidos por segundo mes consecutivo. Durante abril se registraron 21,490 recortes vinculados con IA, lo que representó el 26% de los 88,387 despidos totales contabilizados en ese periodo.

El reporte también indicó que los despidos generales aumentaron 38% en comparación con marzo. El sector tecnológico concentró la mayor cantidad de recortes, con 33,361 puestos eliminados.

Varias compañías del ramo han comenzado a redirigir recursos económicos que antes se destinaban a salarios y contrataciones hacia inversiones relacionadas con inteligencia artificial. En otras palabras, los despidos actuales relacionados con IA no tienen que ver con la suplencia directa de trabajadores, sino con el uso del dinero para financiar el desarrollo de IA y nuevas estrategias de automatización dentro de las empresas.

“Independientemente de si los puestos individuales están siendo reemplazados por IA, el dinero destinado a esos roles sí lo está”, explicó Andy Challenger, experto laboral y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas. “Las empresas están cambiando sus prioridades de gasto para invertir más capital en inteligencia artificial”.

El informe señala que, aunque la IA aparece como la principal razón mencionada por las compañías, existen otros factores económicos y políticos que también están impulsando los despidos. Entre ellos destacan los cambios en la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump y el conflicto con Irán, situaciones que han generado incertidumbre entre las empresas.

De hecho, la categoría denominada “condiciones económicas y del mercado” fue la razón más mencionada durante 2026 para justificar recortes laborales. Según Challenger, Gray & Christmas, este factor acumuló 53,058 despidos en lo que va del año. En abril, el cierre definitivo de empresas fue la segunda causa más frecuente de pérdida de empleos, seguido de las estrategias de reducción de costos.

La preocupación sobre el impacto de la inteligencia artificial también comienza a reflejarse en sectores profesionales y administrativos. A diferencia de otras etapas de automatización industrial, donde los trabajadores manuales fueron los más afectados, ahora algunos empleos de oficina parecen estar enfrentando mayor presión.

Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) muestran señales de esta tendencia. El presidente de Yardeni Research, Ed Yardeni, señaló que los despidos en servicios profesionales y empresariales, áreas consideradas vulnerables a la IA, aumentaron en 150,000 puestos durante marzo respecto al año anterior.

Sin embargo, varios economistas consideran que la inteligencia artificial no necesariamente destruirá empleos de forma permanente. También existe la expectativa de que esta tecnología impulse nuevas oportunidades laborales en áreas que hace pocos años ni siquiera existían.

Mientras algunas compañías recortan personal para liberar presupuesto e invertir en herramientas de IA, otras empresas buscan transformar completamente su modelo de negocio. Un ejemplo citado recientemente fue la firma de calzado Allbirds, cuyas acciones subieron cerca de 600% después de anunciar un cambio estratégico enfocado en inteligencia artificial y no únicamente en la fabricación de zapatos.

La discusión sobre el impacto real de la IA en el empleo apenas comienza. Para millones de trabajadores, especialmente en oficinas y sectores tecnológicos, el reto ya no solo será competir contra nuevas herramientas digitales, sino adaptarse a una economía donde las empresas priorizan cada vez más la inversión tecnológica sobre el crecimiento de sus plantillas laborales.

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