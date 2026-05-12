Amazon amplía su servicio de entrega en 30 minutos a más ciudades de EE.UU.

Amazon confirmó que ampliará su servicio Amazon Now, que permite recibir pedidos en apenas 30 minutos, a más ciudades de los Estados Unidos durante este año. La medida busca llegar a millones de clientes antes de finalizar 2026 y reforzar su competencia en el mercado de entregas exprés.

Después de iniciar pruebas en Seattle y Filadelfia a finales del año pasado, Amazon anunció que el servicio tendrá una expansión importante en Atlanta, Dallas-Fort Worth y Austin. Además, también comenzará a operar en Denver, Houston, Minneapolis, Oklahoma City y Orlando, aunque en algunas ciudades el despliegue será gradual y solo estará disponible inicialmente en ciertas zonas.

“Amazon Now es ideal para cuando necesitas o deseas la comodidad de recibir tu pedido de Amazon en 30 minutos o menos”, comentó Udit Madan, vicepresidente sénior de Operaciones Mundiales de Amazon, en un comunicado. “Con miles de artículos disponibles para entrega ultrarrápida, puedes recibir de todo, desde la compra para la cena hasta los AirPods antes de un vuelo, pasando por artículos básicos para el hogar como detergente para la ropa o pasta de dientes, directamente en tu puerta”.

Los usuarios pueden verificar si Amazon Now está disponible en su área directamente desde la aplicación o el sitio web oficial de Amazon. En la mayoría de los lugares donde opere, el servicio funcionará las 24 horas del día.

Amazon explicó que este sistema de entregas rápidas se apoya en pequeños centros logísticos ubicados cerca de las zonas donde viven y trabajan los clientes.

“Diseñados para un cumplimiento eficiente de pedidos, estratégicamente ubicados cerca de donde viven y trabajan los clientes”, señaló la empresa sobre estos puntos de distribución.

Con Amazon Now, los clientes podrán pedir productos de supermercado, artículos básicos para el hogar y otros esenciales de uso diario. En algunas ciudades también será posible ordenar bebidas alcohólicas, dependiendo de las regulaciones locales.

El costo del servicio será de $3.99 dólares por pedido para miembros de Amazon Prime. Los clientes sin suscripción Prime deberán pagar $13.99 dólares por entrega. Además, las órdenes menores a $15 dólares tendrán cargos adicionales: $1.99 dólares para usuarios Prime y $3.99 dólares para quienes no tengan membresía.

La expansión de Amazon Now se suma a otros servicios rápidos de la compañía. Actualmente, Amazon ya ofrece entregas en una hora y tres horas para más de 90 mil productos, además de envíos el mismo día en más de 10 mil ciudades de Estados Unidos.

La empresa también continúa desarrollando Prime Air, su programa de entregas con drones que promete pedidos en menos de 60 minutos. Este sistema opera actualmente en ciudades como Houston, Phoenix, San Antonio y Waco, Texas, además de otras ubicaciones en Michigan, Kansas y Florida.

En la carrera de las entregas ultrarrápidas, cuando muchas otras empresas ofrecen entregas ya en el mismo día o en algunas horas, Amazon se pone nuevamente a la delantera para poner una nueva meta logística importante de solo minutos, por la que busca mantenerse en la preferencia de sus clientes.

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