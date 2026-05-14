Enviarán pago directo de $500 este mes: quiénes califican

En un momento de escasez de cheques de estímulos y apoyos económicos, llega un pago directo de hasta $500 dólares aprobado por un estado de EE.UU., el cual ya comenzó a enviarse y forma parte de un reembolso especial financiado con el superávit presupuestario. La duda principal es simple: quiénes lo reciben y cuándo llega el dinero.

Este apoyo no es un programa federal, es una devolución de impuestos del estado de Georgia. La medida fue aprobada tras la firma de la ley House Bill 1000, y representa el cuarto reembolso extraordinario en los últimos años en Georgia. Los primeros pagos comenzaron a emitirse desde el 4 de mayo, y se están distribuyendo de forma gradual a los contribuyentes elegibles.

“Los georgianos saben mejor que nadie cómo gastar su dinero, no el gobierno”, declaró el gobernador Brian Kemp. “Por eso estamos comprometidos a administrar bien esos fondos y a destinar una mayor parte a donde corresponde: a los bolsillos de los georgianos“.

¿Quiénes califican para el pago de hasta $500 dólares?

El Departamento de Ingresos de Georgia (DOR) estableció reglas claras para determinar quién puede recibir este reembolso. En general, califican las personas que hayan presentado su declaración de impuestos estatal correspondiente a los años fiscales 2024 y 2025 dentro de los plazos oficiales.

Esto incluye residentes de tiempo completo, residentes parciales e incluso no residentes que hayan declarado ingresos en Georgia. Sin embargo, es obligatorio haber presentado la declaración a tiempo, ya sea antes del 15 de abril de 2025 o con extensión válida hasta el 15 de octubre de 2025.

El monto del pago depende del tipo de contribuyente:

Hasta $250 dólares para contribuyentes solteros o casados por separado.

para contribuyentes solteros o casados por separado. Hasta $375 dólares para jefes de familia.

para jefes de familia. Hasta $500 dólares para matrimonios que presentan declaración conjunta.

El pago final no puede superar el monto de impuestos pagados durante el año fiscal correspondiente, por lo que no todos recibirán la cantidad máxima.

¿Cómo se entregará el dinero?

Una de las ventajas de este programa es que no requiere solicitud. El Departamento de Ingresos revisa automáticamente las declaraciones de impuestos y determina la elegibilidad de cada persona. Si el contribuyente califica, el pago se envía sin necesidad de trámites adicionales.

Los depósitos se están realizando mediante dos métodos: depósito directo o cheque por correo. La forma de entrega depende de la información bancaria o postal que el contribuyente haya proporcionado en su declaración.

Además, el estado habilitó una herramienta en línea llamada “Check Your Surplus Tax Refund“, donde los residentes pueden verificar si recibirán el pago. Para consultar, se necesita el número de Seguro Social (SSN) o número de identificación fiscal, el año fiscal y el ingreso bruto ajustado.

¿Quiénes no recibirán el reembolso?

No todos los residentes de Georgia califican para este pago. Quedan fuera quienes no presentaron su declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos, así como aquellos que no reportaron obligación fiscal durante el año 2024.

Esto significa que, aunque una persona viva en el estado, si no cumplió con la presentación de impuestos o no generó impuestos a pagar, no será elegible para el reembolso.

El dinero se está distribuyendo en fases, por lo que algunos contribuyentes pueden recibirlo antes que otros, dependiendo del procesamiento de sus datos fiscales.

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