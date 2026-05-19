Cuánto gastan las personas mayores en atención médica en EE.UU.

Aunque muchos trabajadores desean llegar a la jubilación con la idea de descansar, creyendo que ya no tendrán grandes gastos que solventar, eso no siempre es así. Aunque muchas personas mayores ya terminaron de pagar ciertos gastos o reducen actividades diarias, hay un rubro que sigue creciendo con los años: la atención médica. Entre seguros, medicamentos y consultas, los adultos mayores en Estados Unidos destinan una parte importante de sus ingresos a cuidar su salud.

Los datos federales de la BLS sobre gasto del consumidor correspondientes a 2024 muestran que los hogares encabezados por personas de 65 años o más gastaron en promedio $7,799 dólares al año en atención médica. Esa cifra representa el 12.7% de todos sus gastos anuales, que rondan los $61,432 dólares por hogar.

Para entender mejor el impacto, basta comparar esos números con el promedio nacional. Todos los hogares estadounidenses, sin importar edad, gastan cerca de $6,197 dólares al año en salud. Es decir, los jubilados desembolsan mucho más dinero en cuidados médicos que el resto de la población.

La atención médica se convirtió en la cuarta categoría de gasto más importante para los adultos mayores. Solo vivienda y transporte representan un porcentaje más alto de sus gastos anuales. Incluso el dinero destinado a alimentos es muy parecido; los jubilados gastan alrededor de $7,940 dólares al año en comida.

Uno de los mayores golpes al bolsillo está relacionado con los seguros médicos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los hogares de personas mayores gastan en promedio $5,107 dólares al año en seguros de salud, eso equivale a unos $426 dólares mensuales.

Dentro de ese gasto se incluyen diferentes tipos de cobertura médica. El BLS explica que ahí entran los planes tradicionales de pago por servicio, organizaciones para el mantenimiento de la salud conocidas como HMO, además de planes complementarios de Medicare.

Aunque muchas personas creen que Medicare cubre todos los gastos médicos después de la jubilación, la realidad es distinta. Existen servicios, tratamientos y medicamentos que requieren pagos adicionales, algo que termina aumentando la presión económica para miles de adultos mayores.

Otro gasto importante son los servicios médicos. Los hogares de adultos mayores gastan aproximadamente $1,449 dólares al año en este tipo de atención. Esa categoría incluye consultas médicas, hospitalizaciones, análisis de laboratorio, rayos X, atención dental y visual, además de cuidados en hogares de retiro o centros de enfermería.

Los medicamentos también representan una carga constante para muchos jubilados. En promedio, los adultos mayores gastan $898 dólares al año en medicinas. Ahí se consideran tanto medicamentos con receta como productos sin prescripción y vitaminas.

Este gasto suele aumentar con la edad, ya que muchas personas necesitan tratamientos permanentes para controlar enfermedades como diabetes, presión alta o problemas del corazón. A eso se suma el costo de medicamentos especializados, que en algunos casos pueden ser bastante elevados.

Por otra parte, los suministros médicos también forman parte de los gastos habituales. Los hogares encabezados por personas mayores destinan unos $344 dólares anuales a artículos como vendas, muletas, bastones, andaderas, aparatos auditivos, lentes y reparación o renta de equipo médico.

Todos estos números ayudan a comprender más la realidad de muchos jubilados, especialmente, las razones por las que sienten presión económica después del retiro. Para muchos adultos mayores, el principal desafío no es únicamente cubrir gastos básicos como vivienda o comida, sino mantener acceso a atención médica sin afectar demasiado sus ahorros.

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