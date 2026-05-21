SpaceX de Elon Musk presenta su solicitud OPI para cotizar en la bolsa de valores

La carrera espacial de Elon Musk está entrando en una nueva etapa, una en la que se abrirá al público y donde muchas personas podrían tener un pedazo de la empresa y sus ganancias. SpaceX, la empresa detrás de los cohetes Falcon 9 y la red satelital Starlink, presentó oficialmente su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos, un movimiento que causa una fuerte expectación entre los inversionistas.

Este miércoles, SpaceX presentó su documentación de Oferta Pública Inicial (OPI) para que la compañía cotice en el mercado Nasdaq bajo el símbolo “SPCX”. Esta solicitud para poner a la venta sus acciones en Wall Street podría convertirse en la más grande de la historia.

La noticia llega semanas después de que la empresa entregara una solicitud confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Aunque SpaceX todavía no revela cuánto dinero espera recaudar, distintas estimaciones apuntan a una cifra cercana a los $75 mil millones de dólares. Incluso, Bloomberg reportó que la valoración total de la empresa ya superaría los $2 billones de dólares.

SpaceX aseguró en su presentación que su visión va mucho más allá de fabricar cohetes.

“Nuestra misión es construir los sistemas y tecnologías necesarias para hacer que la vida sea multiplanetaria, comprender la verdadera naturaleza del universo y extender la luz de la conciencia hacia las estrellas”, señaló la empresa en el documento presentado ante la SEC.

La compañía fundada por Elon Musk en 2002 publicó por primera vez información financiera detallada. De acuerdo con el documento S-1 presentado ante la SEC, SpaceX generó ingresos por $18,700 millones de dólares durante 2025. Sin embargo, también registró pérdidas operativas por $2,600 millones de dólares, debido a las fuertes inversiones en inteligencia artificial, nuevos cohetes y sistemas espaciales avanzados.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el peso financiero de Starlink. El negocio de internet satelital aportó alrededor de $11,400 millones de dólares en ingresos durante 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 50% respecto al año anterior. Mientras tanto, la división de inteligencia artificial, que incluye xAI y la plataforma X, obtuvo ingresos por $3,200 millones de dólares, aunque reportó pérdidas operativas superiores a los $6,400 millones de dólares.

“Creemos que los cohetes reutilizables de SpaceX, la fabricación escalada de satélites y nuestra experiencia operativa pueden permitir el despliegue rápido y rentable de constelaciones masivas de satélites para cómputo de IA”, indicó la empresa.

De acuerdo con diversas declaraciones en el pasado, el dinero recaudado con la salida a bolsa podría ayudar a Musk a financiar otros proyectos ambiciosos, como la instalación de centros de datos en el espacio y, posiblemente, el envío de una persona a Marte. No obstante, no todo es optimismo en Wall Street.

“El problema es que los centros de datos espaciales están lejos de estar garantizados y muchos los consideran operativa y económicamente inviables”, señaló Adam Crisafulli, analista financiero de Wall Street, en una nota dirigida a inversionistas.

Pese a las dudas, analistas consideran que esta salida a bolsa representa un momento clave para el sector tecnológico y espacial.

“Esta salida a bolsa constituye un punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico”, afirmó Dan Ives, analista financiero de Wedbush.

El documento también confirma que Elon Musk mantendrá el control de la empresa después de la OPI. Según la estructura accionarial presentada, el empresario conservará cerca del 79% del poder de voto, aunque poseerá alrededor del 42% del capital total. Además, Wedbush sugirió que Musk podría intentar conectar aún más sus empresas tecnológicas.

“Musk quiere poseer y controlar más del ecosistema de inteligencia artificial, y el santo grial podría ser combinar SpaceX y Tesla de alguna manera“, señalaron analistas de la firma.

Mientras tanto, el entusiasmo ya comenzó a reflejarse en Wall Street. Empresas del sector espacial como Intuitive Machines, AST SpaceMobile y Virgin Galactic registraron fuertes ganancias tras conocerse la noticia.

Tras la salida a bolsa de SpaceX, Musk podría convertirse en el primer trillonario de la historia, afianzando su posición como la persona más rica del mundo.

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