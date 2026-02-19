Wells Fargo pagará $56.85 millones a clientes por demanda colectiva: ¿calificas?

Miles de clientes hipotecarios podrían recibir dinero tras un acuerdo millonario alcanzado por Wells Fargo. La institución financiera aceptó pagar $56.85 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con reportes crediticios durante la pandemia. La pregunta clave es si tú formas parte de los afectados y puedes recibir una compensación.

El caso gira en torno a cómo el banco reportó ciertas cuentas hipotecarias en los primeros meses del COVID-19. Aunque la entidad no admitió haber cometido irregularidades, decidió llegar a un acuerdo para cerrar el litigio. La demanda sostiene que algunos clientes vieron afectado su puntaje de crédito tras acogerse a programas de alivio.

¿De qué trata la demanda?

La querella argumenta que el banco habría incumplido la Fair Credit Reporting Act (Ley de Informe Justo de Crédito) al reportar de manera incorrecta hipotecas que estaban en “forbearance”, es decir, en indulgencia o pausa de pagos. Esta opción permitió a muchos propietarios suspender o reducir sus cuotas mensuales debido a dificultades económicas.

Durante la emergencia sanitaria, el Congreso aprobó la Ley CARES para proteger a los consumidores. La ley exigía que los préstamos al día y colocados en forbearance por razones relacionadas con la pandemia se reportaran como “current”, es decir, al corriente.

El objetivo era evitar que el historial crediticio de los prestatarios se viera perjudicado. Sin embargo, la demanda sostiene que algunas cuentas no fueron reportadas correctamente ante las agencias de crédito. Esto habría provocado posibles daños en los puntajes crediticios de ciertos clientes.

¿Quiénes pueden recibir parte del dinero?

El acuerdo no aplica para todos los clientes del banco. Solo podrán participar quienes posean o hayan poseído una propiedad en California con una hipoteca de Wells Fargo.

Además, deben haber recibido una indulgencia bajo la Ley CARES a partir del 27 de marzo de 2020. Otro requisito fundamental es que su cuenta estuviera al corriente y que el banco la hubiera reportado como “en forbearance” o en términos similares ante una agencia de informes crediticios.

Si cumples con estas condiciones, podrías ser parte automática del acuerdo. No es necesario presentar una solicitud para recibir el pago, siempre y cuando el tribunal apruebe el arreglo.

Fechas clave que debes conocer

Un juez del Tribunal Superior de California en San Diego revisará el acuerdo final el próximo 17 de abril. Ese día decidirá si aprueba o no el pago de los $56.85 millones de dólares.

Las personas que no estén de acuerdo con el acuerdo pueden presentar una objeción por escrito ante la corte antes del 25 de marzo de 2026. También deben presentar una Notificación de Intención de Comparecer si desean hablar en la audiencia final.

Quienes califiquen y no presenten objeción recibirán el pago automáticamente después de la aprobación judicial. El monto individual dependerá de varios factores, incluyendo la cantidad de personas que formen parte del grupo afectado.

El historial crediticio impacta aspectos clave como la aprobación de préstamos, tarjetas de crédito o incluso contratos de alquiler. Un reporte incorrecto puede tener consecuencias financieras duraderas.

Más allá de estos aspectos y el acuerdo de la demanda contra Wells Fargo, es importante que los consumidores revisen periódicamente su informe de crédito, porque no falta la posibilidad de encontrarse con errores en el historial de crédito que puedan afectar su puntaje.

