Cómo alcanzar una puntuación de crédito de 800, según los expertos

Aunque lograr puntuaciones de crédito por encima de los 800 suele ser realmente raro y para algunos difíciles de alcanzar, cualquier puntuación por encima de esa cifra se considera no solo excepcional sino no una gran ventaja y puerta para lograr mejores tasas de interés y excelentes condiciones de crédito.

Por lo general, los rangos de puntuación crediticia van desde los 300 a 850, se considera que se tiene una buena puntuación cuando este se ubica en el rango de los 600 a 700, pero si realmente se quiere desbloquear tasas más bajas para préstamos como automóviles, tarjetas de crédito entre otros, se debe lograr los rangos más altos.

Por esa razón, aquí te contamos cómo alcanzar una puntuación de crédito de 800, según los consejos de algunos expertos en finanzas y temas de crédito. Tener buenas puntuaciones crediticias habla de lo responsable que es el prestatario en gestionar y pagar sus facturas.

Para Courtney Alev, defensora financiera del consumidor en Credit Karma, “las calificaciones crediticias son fundamentales en nuestra vida financiera. Son parte del rompecabezas que utiliza un prestamista para determinar si nos presta o no, ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca o algo más”, señaló.

Sin embargo, se cree que este año alcanzar la puntuación de crédito de los 800 o más puede llegar a ser más complicado, ya que, recientemente el Ejecutivo instó a imponer un límite del 10% sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito con la finalidad de que los consumidores ahorren más dinero. No obstante, especialistas aseguran que lejos de beneficiar, esta medida podría impedir que muchos prestamistas reduzcan los límites de crédito o llegar a cancelar tarjetas a prestatarios que cuentan con puntuaciones por debajo de los 740.

Por lo que Alev destacó que “cualquier persona que solicite crédito debe tomar todas las medidas posibles para mejorar su puntuación y obtener las tasas de interés más bajas de los prestamistas”, dijo.

Por su parte, el experto en finanzas personales del mercado de préstamos en línea LendingTree, Matt Schulz mencionó que si bien, cuanto más alto puedas llegar por encima de los 700, será mucho mejor, pero las puntuaciones entre los 600 y 700 también son buenas.

Según datos de Experian, se calcula que solo el 2% de los estadounidenses han alcanzado la puntuación máxima crediticia de los 850, y de acuerdo con la agencia estos son los rangos establecidos:

Pobres (300-579): 14,2%.

Regular (580-669): 14,9%.

Bueno (670-739): 20,4%.

Muy bueno (740-799): 27,5%.

Excepcional (800-850): 23%.

Muchos especialistas concuerdan de que no todos los consumidores deben sentir la presión de llegar a la puntuación máxima, al respecto Cynthia Chen, directora ejecutiva de Kikoff, comentó que cualquier puntuación superior a los 760 desbloquea de igual manera los beneficios y accesos a mejores créditos.

Ahora bien, para aquellos que este año tienen el propósito de alcanzar la puntuación crediticia de 800 o más, según Experian estos son algunos de los factores claves que pueden determinarlo: Tener un historial de pagos del 35%, con montos adeudados, o “utilización del crédito” del 30%, la duración del historial crediticio en 15%, la mezcla de crédito del 10%, y solicitudes de crédito resientes del 10%.

Es decir, que pagar las cuentas y facturas a tiempo de manera constante puede ayudar a aumentar esa puntuación, también mantener el saldo bajo puede ser de gran ayuda. “El hecho de que puedas pedir prestado hasta cierta cantidad no significa que debas hacerlo. En cuanto a las tarjetas de crédito, solo deberías pedir prestado lo que puedas pagar en su totalidad a fin de mes”, dijo el consultor financiero Steve Azoury, propietario de Azoury Financial.

Las limitaciones en las solicitudes de crédito y construir un historial crediticio también impactan en este cambio. “Si pagas cada mes, eso crea un historial de pagos. No necesitas hacer muchos cargos en una tarjeta, pero sí debes demostrar un comportamiento de pagos constantes y puntuales”, expresó Alev.

Finalmente, los especialistas comentan que administrar de manera consciente y correctamente varios tipos de crédito puede ayudar a mejorar el puntaje crediticio. “La combinación de créditos es importante porque un prestamista quiere saber cómo te va con diferentes tipos de crédito, y no solo con un préstamo personal o una tarjeta de crédito. Si tienes una hipoteca o un préstamo para un auto, el modelo de puntuación crediticia te otorga puntos por ello”, dijo Chen de Kikoff.

Sigue leyendo: