El oro y la plata a precios cerca de máximos históricos

El brillo del oro y la plata vuelve a captar la atención de los inversionistas en un contexto global marcado por tensiones comerciales y señales de incertidumbre económica. Lejos de ser un fenómeno aislado, el repunte de estos metales preciosos refleja una búsqueda renovada de refugio ante un entorno financiero cada vez más volátil. En medio del regreso de políticas proteccionistas y el nerviosismo en los mercados, los metales preciosos se consolidan como activos clave para preservar valor.

Durante la tarde del 19 de enero, el oro se negoció cerca de los $4,676.70 dólares por onza, mientras que la plata superó los $94 dólares por onza. Ambos niveles se mantienen muy próximos a máximos históricos, impulsados por una combinación de factores geopolíticos y financieros que han sacudido la confianza en los activos tradicionales.

Uno de los detonantes recientes fue el anuncio del presidente Donald Trump, el pasado 17 de enero, sobre la imposición de un nuevo arancel del 10% a productos provenientes de varios países europeos. Entre ellos se encuentran Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida responde a la oposición de estas naciones al control estadounidense sobre Groenlandia.

La reacción en Europa no se hizo esperar. Los líderes de esos países advirtieron que la amenaza arancelaria podría “socavar las relaciones transatlánticas y arriesgar una peligrosa espiral descendente”. Este cruce de declaraciones elevó la percepción de riesgo entre los inversionistas, lo que favoreció la demanda de activos considerados más seguros.

Aunque los mercados bursátiles y de bonos en Estados Unidos permanecieron cerrados por el feriado federal en honor a Martin Luther King Jr., las bolsas internacionales registraron caídas. Este comportamiento reforzó el atractivo de los metales preciosos como cobertura frente a la inestabilidad global.

El oro y la plata suelen desempeñar un papel defensivo en momentos de tensión. A diferencia de las acciones corporativas, cuyo desempeño depende del crecimiento económico, estos activos no están vinculados a la salud financiera de una empresa ni al control directo de un banco central. Su valor reside en su escasez y aceptación histórica como reserva de riqueza.

“Desde el Día de la Liberación, los inversionistas han estado interesados en reducir la dominancia de los activos estadounidenses en sus carteras, lo que ha respaldado al oro, a los metales preciosos en general y a los activos de mercados emergentes”, señalaron analistas de Goldman Sachs.

El llamado “Día de la Liberación” fue el nombre que Trump dio a sus anuncios arancelarios de abril de 2025, los cuales sorprendieron negativamente a los mercados.

El banco mantiene una postura “moderadamente favorable al riesgo”, pero subraya que las materias primas ofrecen una vía efectiva para diversificar ante tensiones geopolíticas.

“Preferimos los metales preciosos frente a la energía. Los mercados ya están descontando el riesgo geopolítico con mayor fuerza en el oro que en el petróleo”, añadieron los analistas.

Si eres una persona interesada en invertir tu dinero, es probable que este tema sea de tu interés y guía para entender cómo se mueve el mercado de los metales preciosos. Toma en cuenta que cualquier tipo de inversión tiene un riesgo y el oro y la plata no son la excepción. Como inversionista amateur, solo te quiero decir que consideres que ahorita que estos metales están cerca de su máximo histórico y en la percepción generalizada se ve como una oportunidad, toma en cuenta que su precio podría fluctuar a la baja en algún momento, cuando las tensiones políticas y comerciales se relajen.

Si vas a invertir en oro, plata o en la bolsa de valores, ten presente los riesgos y genera una estrategia de diversificación y a largo plazo para que realmente valga la pena y tu dinero crezca, a pesar de cualquier cuestión geopolítica o económica.

