Israel cuestiona composición del Consejo de paz en Gaza

Israel anunció este sábado que cuestiona la composición de un órgano del Consejo de paz para Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de la segunda fase de su plan en el territorio palestino para poner fin de la guerra.

Sin cuestionar el conjunto de la arquitectura del Consejo de paz, el Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó la elección de miembros de una de sus subdivisiones: el comité ejecutivo de Gaza, sin precisar los nombramientos en causa.

Según la Casa Blanca, este órgano tendrá por misión asesorar al comité tecnocrático palestino de 15 miembros que se encargará de la administración provisional del territorio y que comenzó sus trabajos el jueves en El Cairo.

“El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de paz [instalado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, afirmó un comunicado de la oficina de Netanyahu.

El Comité incluye al ministro de Relaciones exteriores turco, Hakan Fidan, y a un alto funcionario catarí.

Las relaciones entre Israel y Turquía, un tiempo aliados, se degradaron con la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países, contra Israel.

Turquía apoya abiertamente a Hamás y hace parte de los países que denuncian un “genocidio” en Gaza.

Respecto a Qatar, emirato del Golfo que fue objeto de bombardeos israelíes directos contra la dirección en exilio de Hamás en septiembre, se relaciona también en Israel a un escándalo de corrupción que afecta al entorno de Netanyahu.

En tanto, el grupo palestino Yihad Islámica señaló este sábado que los integrantes del Consejo de paz fueron escogidos para servir a los intereses de Israel.

“Nos sorprendió la composición del llamado ‘Consejo de Paz’ y los nombres anunciados, elegidos según criterios israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación” [israelí], señaló el movimiento en un comunicado.

Toma forma el “Consejo de paz”

La crítica abierta de Israel a su mejor aliado, Estados Unidos, ocurre cuando el Consejo de paz anunciado por Trump, comenzaba a tomar forma el sábado, con los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay invitados a unirse.

Los anuncios de invitación a estos líderes llegaron después de que el presidente estadounidense nombrara a su secretario de Estado, Marco Rubio; al ex primer ministro británico, Tony Blair, y a los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff para esta instancia.

Trump ya se había declarado presidente del organismo que él mismo creó.

Los anuncios llegaron después de que un comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza celebró su primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner, yerno de Trump, quien lleva meses trabajando con Witkoff.

En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump, mientras que en Turquía, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que se le había pedido convertirse en “miembro fundador”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo estaba “estudiando” una solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se uniera.

Compartiendo una imagen de la carta de invitación, el presidente argentino Javier Milei escribió en X que será “un honor” participar en la iniciativa.

También el presidente paraguayo, Santiago Peña, fue invitado y dijo asumir “con honor la responsabilidad”.

De su lado, en un comunicado enviado a la AFP, Blair dijo: “Agradezco al presidente Trump su liderazgo al establecer el Consejo de Paz y me honra haber sido designado para su Junta Ejecutiva”.

Blair es una figura controvertida en Oriente Medio por su papel en la invasión de Irak de 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que Blair fuera una “opción aceptable para todos”.

La Casa Blanca dijo que el Consejo de paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiamiento a gran escala y movilización de capital”.

Los otros miembros del consejo hasta ahora son el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, un empresario estadounidense nacido en la India; el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan, y Robert Gabriel, un leal colaborador de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Estados Unidos ha dicho que el plan para Gaza ha pasado a una segunda fase, de implementar el alto el fuego a desarmar a Hamás.

Trump, promotor inmobiliario, ha fantaseado con convertir la devastada Gaza en una zona de complejos turísticos al estilo de la Riviera, aunque se ha distanciado de los llamamientos a desplazar por la fuerza a la población palestina del lugar.

