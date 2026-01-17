Trump les impone aranceles a ocho países europeos por oponerse a que EE.UU. adquiera a Groenlandia

El presidente Donald Trump cumplió su palabra de imponerles aranceles a ocho naciones renuentes a respaldar la hipotética posibilidad de ver a Groenlandia pasando a manos de Estados Unidos.

A través de un extenso mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, el republicano de 79 años les comunicó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia que a partir del 1 de febrero todas sus exportaciones con destino hacia Estados Unidos quedarán gravada con 10% de un arancel que en cuestión de meses subirá a 25%.

“Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años, evitando cobrarles aranceles o cualquier otra forma de remuneración.

Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto.

Actualmente cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente.

Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito!

Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego.

Además, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos.

Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta.

Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible.

Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas.

A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América.

El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, indica parte del mensaje.

La llegada de mercancías procedentes de Europa se verá afectada por el arancel que Donald Trump les impuso a ocho países. (Crédito: Michael Probst / AP)

Desde su arribo a la Casa Blanca, Trump ha mostrado un enorme interés por anexarse a un territorio que, además de controlar rutas de comercio, representa una excelente posición para planear una hipotética ofensiva militar en contra de sus dos más poderos rivales.

Por ello, en los últimos meses no ha dejado de presionar al gobierno groenlandés exigiéndole desmarcarse de Dinamarca y convertirse en lo que denomina el estado 51 de Estados Unidos.

“Estados Unidos ha intentado realizar esta transacción durante más de 150 años. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado.

Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de ADQUIRIR es especialmente importante.

Estados Unidos está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos”, enfatizó.

