Vance pide a Europa tomar en serio la seguridad de Groenlandia; advierte que Trump “tomará medidas”

El vicepresidente JD Vance intentó este jueves rebajar la idea de que Washington pueda usar la fuerza para tomar Groenlandia, aunque advirtió que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio”, Estados Unidos “tendrá que tomar medidas al respecto”.



“Hay adversarios hostiles muy interesados en esa región. Por eso pedimos a nuestros amigos europeos que se tomen más en serio la seguridad de Groenlandia; si no lo hacen, EE. UU. tendrá que actuar”, dijo Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Vance destacó que la isla, territorio autónomo danés, es estratégica no solo para Estados Unidos, sino “para la defensa antimisiles de todo el mundo”.

Instó a dejar de lado “reacciones exageradas” en Europa y priorizar el diálogo. Vance no ofreció detalles sobre posibles medidas.

“Eso se lo dejo al presidente Donald Trump, mientras seguimos con las negociaciones diplomáticas con nuestros aliados europeos y otros países”, señaló.

Trump insiste en Groenlandia

Desde que asumió la presidencia por segunda ocasión, Trump ha planteado varias veces la posibilidad de controlar Groenlandia. El tema volvió a cobrar relevancia tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro y la advertencia de Washington de usar la fuerza para proteger su seguridad nacional.



El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la portavoz Karoline Leavitt no descartaron esta semana la opción de enviar tropas estadounidenses para anexionar la isla.



El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la próxima semana se reunirá con diplomáticos daneses para abordar la situación de Groenlandia, sin detallar formato ni ubicación del encuentro.

Reacciones europeas y danesas

Groenlandia ha dejado claro que no está en venta y que desea decidir su propio futuro. Líderes europeos expresaron preocupación e indignación por las declaraciones de Estados Unidos.



Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido respaldaron a Dinamarca. El vicecanciller austríaco, Andreas Babler, instó a la Unión Europea a preparar medidas para disuadir cualquier intento

estadounidense, incluyendo sanciones económicas y aranceles “punitivos” sobre productos de EE. UU.

Defensa estratégica en Groenlandia

Estados Unidos mantiene una base aérea en la costa noroeste de la isla. Un acuerdo de defensa firmado en 1951 y actualizado en 2004 permite el despliegue militar estadounidense previo aviso a las autoridades danesas.



Dinamarca reforzó su presencia militar en la isla, destinando $1,398 millones de dolares en 2025 a seguridad, incluyendo cinco nuevos buques árticos, radares, drones y aviones de patrulla marítima.



Trump criticó estos gastos, señalando que Dinamarca solo adquirió “un trineo de perros” adicional.

Importancia estratégica

Groenlandia, cubierta en un 81 % por hielo, es clave por su ubicación en el Ártico y su papel en la defensa antimisiles global. Estados Unidos y Dinamarca mantienen cooperación militar desde hace décadas, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa sobre el futuro de la isla.

