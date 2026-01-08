Captura de Maduro divide a estadounidenses, revela encuesta; estos son los resultados

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos ha generado división entre los estadounidenses, según una nueva encuesta de CBS News/YouGov que fue publicada recientemente.

El sondeo, realizado el 3 de enero con 2, 092 adultos y un margen de error de más menos 2.7 puntos porcentuales, muestra que 36% de los estadounidenses apoya total o parcialmente la operación, mientras que 39% se opone y 25% no está seguro.

Demócratas y republicanos opinaron

La encuesta también refleja una marcada brecha partidaria: entre los demócratas, el 63% rechaza la acción militar frente a solo 14% que la respalda.

Entre los republicanos, la tendencia se invierte: 66% apoyó la destitución de Maduro y 13% se manifestó en contra. Los independientes, por su parte, se inclinan mayoritariamente a la oposición, con 44% en contra y 27% a favor.

Sobre las consecuencias de la operación, 36% cree que Estados Unidos estaría mejor tras la destitución de Maduro, mientras que 10% considera que el país estaría mejor si permaneciera en el poder. La mayoría, 55%, expresó incertidumbre sobre el impacto a largo plazo.

Los cargos contra Maduro y su esposa

Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos en el Distrito Sur de Nueva York, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas.

Ambos se declararon inocentes ante un juez federal. La acusación asegura que Maduro dirigió su propia operación de tráfico de cocaína con la participación de Flores y mantuvo vínculos con grupos terroristas y narcotraficantes durante 25 años.

Las advertencias de Trump contra países

La operación ha generado también tensiones diplomáticas: el presidente Donald Trump advirtió a México, Cuba y Colombia, y reiteró sus planes de usar al ejército para asegurar Groenlandia, un proyecto que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó como una amenaza directa a la seguridad internacional y la OTAN.

Analistas políticos señalan que la encuesta refleja no solo la división partidaria en Estados Unidos, sino también la incertidumbre sobre el alcance de las acciones militares en el extranjero y sus consecuencias para la seguridad nacional y la política exterior.

La captura de un jefe de Estado extranjero ha desatado un intenso debate sobre la legalidad, la diplomacia y el futuro de la influencia estadounidense en América Latina, mientras la opinión pública sigue dividida sobre si este tipo de acciones fortalece o debilita la posición de Estados Unidos en el mundo.

