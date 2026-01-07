Trump afirma que Venezuela comprará solo productos estadounidenses con dinero del petróleo

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que Venezuela acordó comprar únicamente productos manufacturados en Estados Unidos con los ingresos que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión estadounidense.

La declaración, publicada en su red social Truth Social, forma parte de un nuevo acuerdo petrolero entre ambos países que posiciona a Estados Unidos, según Trump, como el principal socioeconómico de Caracas.

El mandatario dijo las compras venezolanas incluirán una amplia gama de bienes fabricados en Estados Unidos, como productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país suramericano.

Calificó la decisión de Venezuela como “una elección sabia y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

El contexto del acuerdo petrolero

El anuncio se produce apenas un día después de que Trump informara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos como parte de un esquema supervisado por Washington. La Casa Blanca, además, ha señalado que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Venezuela y que ya ha comenzado a comercializar crudo venezolano incautado bajo este marco.

Para facilitar las transacciones petroleras y las compras de bienes estadounidenses, el gobierno de Trump ha flexibilizado selectivamente algunas sanciones, permitiendo que el crudo venezolano pueda ser transportado y vendido en los mercados globales bajo canales autorizados por Estados Unidos.

Beneficios declarados y líneas rojas

Trump enfatizó que este esquema comercial no solo reforzará la economía estadounidense, sino que también tendrá un impacto positivo en Venezuela. Al condicionar las compras a bienes fabricados en Estados Unidos, el presidente busca impulsar sectores como el agrícola y el farmacéutico, al tiempo que orienta parte de los ingresos petroleros hacia mejoras de infraestructura en el país latinoamericano.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó el anuncio, asegurando que el acuerdo refleja una política exterior que combina “paz con fuerza” y que marca un cambio en las relaciones económicas entre ambos países.

El anuncio llega en un contexto de máxima tensión, donde la administración Trump ha intensificado su intervención en asuntos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro y el control operacional de los recursos energéticos del país.

