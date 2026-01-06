Trump acusa a Maduro de ser un torturador y presume el arsenal del ejército estadounidense

El presidente Donald Trump no para de elogiar la estrategia implementada por las tropas estadounidenses para capturar Nicolás Maduro, exmandatario venezolano, a quien acusa por presuntamente tener una cámara para torturar a sus opositores.

El republicano de 79 años aseguró que el político venezolano quien gobernó a su nación durante más de una década tenía montado un sitio en la ciudad de Caracas donde les hacia padecer un calvario a las personas que se atrevían a cuestionar sus políticas.

“Es un tipo violento. Se levanta e intenta imitar un poco mi baile… Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, mencionó.

Asimismo, Trump reveló nuevos detalles sobre la operación militar implementada para capturar a Maduro, a quien llegó a considerarse “líder del denominado Cártel de los Soles”.

“Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas. 152 aviones participaron en la operación en Venezuela. Fue impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro”, destacó.

Nicolás Maduro afirma haber sido secuestrado por el gobierno estadounidense. (Crédito: Fernando Vergara / AP)

Acto seguido, el magnate neoyorquino afirmó que ninguna otra nación en el mundo posee un arsenal tan robusto como Estados Unidos, el cual muy pronto se verá fortalecido.

“Nadie tiene armas de la calidad de las nuestras, el problema es que no las producimos lo suficientemente rápido. Vamos a empezar a producir mucho más rápido… Les estamos diciendo a nuestros contratistas de defensa que van a empezar a fabricar más rápido”, enfatizó.

El mandatario estadounidense también reveló que en la operación militar ordenada para derrocar a Nicolás Maduro no participó ninguna persona cercana a su círculo de colaboradores, esto a pesar de los $50 millones de dólares que se ofrecían para entregarlo.

Contrario al optimismo mostrado por Donald Trump, demócratas como Hakeem Jeffrie y Chuck Schumer, así como algunos republicanos, están presionando al Congreso para que se apruebe una resolución sobre poderes de guerra donde se enfatice la necesidad de que la administración federal debe obtener la aprobación de los legisladores antes de poner en marcha cualquier ofensiva militar implementada fuera del territorio estadounidense.

