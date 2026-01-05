Trump da la espalda a Machado para presidir Venezuela tras no rechazar el Nobel de la Paz

La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz le habría costado a la activista el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar una transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según afirma The Washington Post.

Pese a que Machado pidió a Trump, previo a la captura de Nicolás Maduro, intervenir en Venezuela, en un guiño político con el republicano, el mandatario decidió optar por Delcy Rodríguez.

Incluso, Trump afirmó que Machado no tiene “el respeto y el respaldo” de su pueblo, por lo que no la ve como una opción para asumir la Presidencia de Venezuela.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto para gobernar”, indicó el republicano desde Mar-a-Lago y aseguró que no ha hablado con la política, quien en diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz en medio de múltiples protestas y críticas.

Según el Post, el comentario de Trump tomó por sorpresa a los aliados y colegas de Machado, de acuerdo con una persona cercana al equipo de la opositora, que salió en secreto de Venezuela tras meses en la clandestinidad.

Justo la entrega del Premio Nobel podría ser la causa de la decisión de Trump, de acuerdo al diario The Washington Post, es decir, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un “pecado imperdonable” que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

“Si lo hubiera rechazado y dicho: “No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump”, hoy sería la presidenta de Venezuela”, agregó una de las personas, que ofreció su testimonio bajo anonimato.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró este domingo la postura de Washington de descartar a la líder opositora y en cambio ofrecer una oportunidad a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“María Corina Machado es fantástica (…), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, dijo Rubio, quien agregó que la número dos de Maduro es “alguien con quien se puede trabajar”.

