Nicolás Maduro se declara “no culpable” de cargos de narcoterrorismo

NUEVA YORK.- El ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo imputados por el Gobierno de los Estados Unidos ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Maduro, quien fue detenido el 3 de enero tras un ataque militar en Caracas, enfrenta cuatro cargos: 1) conspiración como narcoterrorista, 2) por conspiración para la importación y exportación de narcóticos, 3) conspiración para importar cocaína, y 4) posesión de armas, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

El exmandatario venezolano se presentó ante el juez de Distrito Alvin K. Hellerstein, quien liderará el juicio a Maduro, a iniciar en fecha por determinar.

En la acusación contra Maduro, también se incluyó a su esposa Cilia Flores, además de Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rendón y Ramón Rodríguez Chacín, a quienes se señala de conspiración por el tráfico de drogas y narcoterrorismo desde 1999 hasta 2025.

“Los acusados, y otras personas, conocidas y desconocidas, incurrieron, y de hecho incurrieron, en conductas punibles según el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 841 (a), si se cometieran dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, a saber, la distribución y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, a sabiendas y con la intención de proporcionar, directa o indirectamente, algo de valor pecuniario a una persona y organización que ha participado y participa en actividades terroristas”, dice la acusación.

El Departamento de Justicia estadounidense argumenta que Maduro, Cabello Rondón y Rodríguez Chacín, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (“TdA”), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

Los cárteles ahora también son considerados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos”, acota la denuncia.