Por primera vez en 53 años: New York Knicks son los campeones de la NBA

Los New York Knicks consiguieron este sábado su primer campeonato de la NBA en 53 años, tras superar por 4-1 en la serie a los San Antonio Spurs en Texas, sentenciando la contienda en el Juego 5 por marcador de 90-94.

Se trata del tercer anillo en la historia de la franquicia neoyorquina, que obtuvo los máximos honores en los años 1970 y 1973, siendo uno de los equipos con más grande tradición y afición en el país.

Los Knicks coronan así una temporada de ensueño, en la que también se impusieron en la NBA Cup frente a los Spurs, finalizaron terceros en la temporada regular de la Conferencia Este y superaron a equipos como los Hawks, 76ers y los Cavaliers en los playoffs, liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns en la cancha, con Mike Brown al mando desde el banquillo, y el invaluable aporte de figuras como OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

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