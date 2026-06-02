Luto en la NBA por el fallecimiento de Rick Adelman

El entrenador de baloncesto Rick Adelman ha fallecido a los 79 años después una brillante carrera deportiva en la NBA en la que dirigió a cinco equipos en 23 años, entre ellos, los Minnesota Timberwolves y los Portland Trail Blazers, a los que llevó a la final del campeonato en dos ocasiones en 1990 y 1992, aunque sin ganar el título.

The Minnesota Timberwolves are deeply saddened by the passing of Hall of Fame coach Rick Adelman.



Adelman served as head coach of the Timberwolves from 2011-14 and exemplified leadership, integrity and professionalism throughout his distinguished career. Serving as head coach? pic.twitter.com/SCD5EkF9Tt — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 2, 2026

Los Timberwolves, el conjunto donde se retiró en abril de 2014, informaron del fallecimiento de Adelman en su cuenta de X, en un mensaje en el que ensalzaron el legado del técnico californiano, que ingresó en el Salón de la Fama en 2021 después de sumar 1,042 victorias en la NBA, el décimo en la lista histórica.

“Ejemplificó el liderazgo, la integridad y el profesionalismo a lo largo de su distinguida carrera“, remarca el mensaje de condolencia del equipo de Mineápolis, que no especificó el motivo de su fallecimiento.

Su carrera como jugador no fue tan prolífica como la de técnico y sólo se prolongó durante siete años.

Ingresó a la NBA en 1968, seleccionado por los San Diego Rockets en la séptima ronda, y de ahí saltó a los Trail Blazers en 1970.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:



"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following? pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026

Posteriormente, jugó en los Chicago Bulls, New Orleans Jazz y Kansas City Kings, donde se retiró en 1975.

En 1983, Adelman comenzó su carrera como técnico con los Trail Blazers, donde fue asistente hasta 1989, cuando asumió las riendas del equipo.

En la campaña 1989-1990, la primera completa al mando del equipo de Oregón, logró el récord de 59 victorias y 23 derrotas, el mejor en la historia de la franquicia con Clyde Drexler como estrella, y avanzó hasta la final, donde cayó ante los Pistons por 4-1.

En la 1990-1991, elevó el récord a 63 victorias, aunque cayeron ante Los Ángeles Lakers de Magic Johnson en las finales de la Conferencia Oeste.

Rick Adelman left an indelible mark on the NBA during his nearly four decades in the league, both as a player for seven seasons and as a coach for 29 seasons, including two seasons with the Warriors (1995-97).



His creativity and ingenuity led his teams to 1,042 wins during his? pic.twitter.com/AFHYvJIT4z — Golden State Warriors (@warriors) June 1, 2026

Su segunda final de la NBA fue en el curso 1991-1992, donde los Trail Blazers volvieron a perder, esta vez ante los Chicago Bulls de Michael Jordan por 4-2.

Además de a Minnesota y Portland, dirigió a Golden State Warriors (1995-1997), Sacramento Kings (1999-2006) y Houston Rockets (2007-2011) y en dos ocasiones fue el entrenador del equipo del Oeste en el Partido de las Estrellas.

A los Timberwolves se incorporó en 2011 y después de tres temporadas, decidió retirarse en abril de 2014 al no cumplir el objetivo de volver a clasificar al equipo para la fase final, a lo que se unieron problemas de salud de su esposa, Mary Kay.

“Ha sido un entrenador eterno“, ensalzó el entonces entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich.

El base español Ricky Rubio, a quien hizo debutar en la NBA con los Timberwolves en diciembre de 2011, dedicó este martes un mensaje a Adelman en su cuenta de X al conocer su fallecimiento: “Te quiero, entrenador. Único en su clase. Gracias por todo”.

?? Muere Rick Adelman, exentrenador de Ricky Rubio en Minnesota y el líder que llevó a los Trail Blazers a dos finales de la NBA



? "Único en su clase. Gracias por todo"https://t.co/IRXDNaFIoG — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 2, 2026

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