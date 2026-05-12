Tragedia en la NBA: Muere a los 29 años Brandon Clarke, de los Grizzlies

La organización de Memphis Grizzlies confirmó este martes la muerte del ala-pívot Brandon Clarke, quien tenía 29 años y formaba parte del equipo desde 2019. La noticia también fue confirmada por su agencia, Priority Sports, así como por la propia NBA.

Ni el equipo ni sus representantes ofrecieron detalles sobre el lugar, el momento o las causas del fallecimiento del jugador, una de las piezas de más tiempo en la plantilla de Memphis durante los últimos años, según reseñó AP.

Los Grizzlies lamentaron la pérdida del jugador y resaltaron su legado dentro y fuera de la cancha. “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento”.

La agencia que representaba al jugador también publicó un mensaje en redes sociales. “Estamos devastados más allá de las palabras”, expresó Priority Sports. “Fue muy querido por todos nosotros aquí y por todas las personas cuyas vidas tocó. Era el alma más gentil y siempre era el primero en estar ahí para sus amigos y su familia”.

Una carrera marcada por Memphis y las lesiones

Clarke llegó a la NBA tras ser seleccionado en el puesto 21 del Draft de 2019 por Oklahoma City Thunder, aunque sus derechos fueron traspasados de inmediato a Memphis, franquicia que en ese mismo sorteo también eligió a Ja Morant con la segunda selección global.

Procedente de Gonzaga Bulldogs, Clarke se integró rápidamente al núcleo joven de los Grizzlies y en 2020 fue incluido en el equipo ideal de novatos junto a Morant. En octubre de 2022 firmó una extensión multianual con la franquicia.

Durante sus siete temporadas en Memphis, promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes por partido. Sin embargo, las lesiones marcaron buena parte de sus últimos años. El 3 de marzo de 2023 sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en un duelo frente a Denver Nuggets, una lesión que afectó su continuidad. En las últimas tres campañas solo pudo disputar 72 de 246 encuentros posibles, incluyendo apenas dos en la temporada actual.

Investigación previa y reconstrucción del equipo

El fallecimiento de Clarke ocurre en medio de una etapa de reconstrucción para los Grizzlies, que cerraron la campaña con marca de 25-57 tras desprenderse de figuras como Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. durante el último año.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también expresó sus condolencias. “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros con más tiempo en los Grizzlies, Brandon era un compañero querido y un líder que jugaba con enorme pasión y entrega”.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto añadió: “Esta es una pérdida increíble para la hermandad. Recordaremos a Brandon no solo por la inmensa alegría que brindó a tantos durante su carrera, sino por las amistades genuinas que construyó mucho más allá del baloncesto”.

El pasado 1 de abril, Clarke había sido arrestado en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada que, según reportes, era kratom. Fue liberado bajo fianza al día siguiente.

Sigue leyendo:

· Wembanyama, el primer Defensor del Año unánime de la NBA

· Pat Riley descarta retirarse de la NBA tras mala temporada de Miami

· Cooper Flagg gana el premio al Novato del Año de la NBA