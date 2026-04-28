Pat Riley descarta retirarse de la NBA tras mala temporada de Miami

La estructura directiva de los Miami Heat no sufrirá cambios inmediatos, pese a un curso en el que el equipo no alcanzó los playoffs. Así lo dejó claro Pat Riley, quien a sus 81 años reafirmó su continuidad como presidente de la franquicia y rechazó cualquier escenario de retiro en el corto plazo.

Durante su comparecencia anual sobre el estado del equipo, el ejecutivo insistió en que mantiene intacta su motivación. “¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? Me encanta la competencia”, afirmó, según AP. “Quiero decir, me encanta esta franquicia, punto. Me encanta lo que hemos construido aquí durante 30 años”.

El dirigente también subrayó que la decisión sobre su permanencia no depende únicamente de él. “Creo que Micky y Nick decidirán si me retiro por la edad. Pero me encanta lo que hago”, expresó, en referencia a la cúpula directiva que comparte con el propietario Micky Arison, el director ejecutivo Nick Arison y el gerente general Andy Elisburg.

"I'm not going to retire. I'm not going to resign. I'm not going to step aside. … I want another parade down Biscayne Boulevard. It may come. It may not."



Pat Riley on his future with the Miami Heat



(via @ZachWeinberger) pic.twitter.com/f1kFklnY3c — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2026

Un ciclo estable, pero con exigencias tras los resultados

La organización ha mantenido prácticamente intacta su estructura durante décadas. Riley destacó ese modelo de continuidad, asegurando que el funcionamiento interno no ha cambiado de manera significativa. “Aquí no tengo la última palabra”, dijo. “Nunca la tuve. Nunca la tuve cuando llegué aquí. Y, francamente, no creo que la quiera”.

Más allá de la estabilidad institucional, el balance deportivo dejó insatisfacción. El equipo ha participado en el torneo de repesca en las últimas cuatro temporadas, con una aparición en las Finales en 2023, pero sin superar la primera ronda en los tres años siguientes.

Ese rendimiento no cumple con las expectativas dentro de la franquicia. Riley lo reconoció sin rodeos y adelantó un enfoque más agresivo para el futuro inmediato. “Espero que las cosas sean diferentes. Vamos a ser muy agresivos”, señaló.

Planificación deportiva y decisiones clave

Uno de los focos del proyecto sigue siendo Bam Adebayo, quien cumplirá 29 años y entrará en su décima temporada en la liga. Riley reconoció el esfuerzo del jugador y la necesidad de reforzar el equipo a su alrededor. “Espero que podamos ayudar a Bam. Se merece más ayuda. Se merece ganar más porque se esfuerza muchísimo. Así que no lo culpo por estar frustrado”.

"I'm just going to give you a flat out no, I wouldn't do that. Unless somebody gave me 8 picks and [Victor] Wembanyama."



Heat president Pat Riley on whether he would ever consider trading Bam Adebayo 😅pic.twitter.com/Be8npfPKfH — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2026

En cuanto a la plantilla, también se informó que Tyler Herro se someterá a una cirugía preventiva, con previsión de regresar a las canchas en pocas semanas.

El directivo abordó además otros temas relacionados con la organización, como la planificación de un nuevo centro de entrenamiento, aún sin acuerdos oficiales.

Sobre la operación que llevó a Terry Rozier a Miami, Riley mostró su descontento con los términos del intercambio. “Nosotros no negociamos ese acuerdo. Lo hizo la NBA… No fue una buena situación”, afirmó, al referirse a la selección de draft involucrada en el movimiento.

Con nueve anillos de campeón y una trayectoria consolidada, marcada por su inicio en los Lakers, Riley dejó claro que su etapa en la NBA continúa, pese a los resultados recientes del equipo.

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