Nicolás Maduro se asume “no culpable” y acusa secuestro y ser “prisionero de guerra” de Estados Unidos

NUEVA YORK.- Nicolás Maduro estuvo relajado en la Corte de Distrito Sur de Nueva York este lunes, sonreía por momentos, mantenía diálogo constante con sus abogados, hacía anotaciones y se vislumbra listo para defenderse de acusaciones por narcoterrorismo al declararse “no culpable”.

La audiencia de arraigo inició poco después de las 12:30 en la sala del juez Alvin Hellerstein, quien comenzó solicitando a Maduro confirmar su identidad para poder iniciar el proceso.

“Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y fui secuestrado el 3 de enero”, lanzó Maduro. “Soy prisionero de guerra y me apego a la Convención de Viena como prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, se encontraba sentada junto a Maduro, separados solamente por uno de los abogados de la defensa. Ella también se declaró “no culpable” y se presentó como “la Primera Dama de la República de Venezuela”.

“Fui capturado en mi hogar en una intervención…”, dijo en algún momento Maduro, pero el juez lo detuvo, recordándole que tendrá oportunidad de hablar, acotando que la audiencia era para lectura de cargos y cómo se declaraba Maduro.

El juez Hellerstein hizo un resumen de los cargos contra Maduro: 1) conspiración como narcoterrorista, 2) por conspiración para la importación y exportación de narcóticos, 3) delito violento con drogas y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y 4) conspiración para cometer un delito violento por drogas, posesión de armas, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

Luego preguntó a Maduro si había leído la acusación en su contra. El ahora expresidente de Venezuela dijo que conocía el documento, pero solamente tenía un resumen del mismo.

“Lo tengo en mis manos por primera vez”, dijo Maduro. Aún así se declaró “inocente”, dijo, “no culpable” de los cargos.

El juez hizo la misma pregunta a Flores, señalando que ella estaba acusada de los cargos dos, tres y cuatro. Ella también se declaró “inocente”, es decir “no culpable”.

Tanto a Maduro como a su esposa, el juez Hellerstein les preguntó si querían que les leyeran el documento completo de los cargos. Ambos lo rechazaron y mantuvieron la postura de “no culpables”.

“Soy un hombre decente, presidente constitucional de mi país”, insistió Maduro en ahonda, pero el juez se centro en escuchar su declaración de culpabilidad.

El expresidente iba vestido con un pantalón color caqui, una camiseta azul marino, sobre una color naranja. No estaba esposado.

Una causa más amplia

A Maduro lo representa Barry Pollack, un prestigiado abogado conocido por defender a Julian Assange; a Cilia Flores la representa Mark Donnelly y Andrés Sánchez, según declaró el primero al presentarse.

Maduro es el acusado número dos de la causa liderada por Hugo Armando Carvajal-Barrios. Cilia Flores es la acusada ocho.

En la misma causa se integra a Diosado Cabello Rondon, Cliver Antonio Alcala Cordones (un caso cerrado en 2024), Luciano Marin Arango, Seuxis Paucis Hernandez Solarte (cerrado en 2022), Ramon Rodriguez Chacin, Nicolas Ernesto Maduro Guerra y Hector Rusthenford Guerrero Flores.

Los fiscales aceptaron la petición –y el juez la avaló– de la defensa, para que Maduro y su esposa se reúnan con representantes consulares de Venezuela antes de la siguiente audiencia, marcada para el 17 de marzo de 2026.

También se permitió que Maduro tenga monitoreo médico y que su esposa reciba atención médica, ya que su abogado afirma que quizá tiene costillas rotas tras el operativo militar de EE.UU. en Caracas.

Maduro también pidió al juez Hellerstein que se le permitiera llevarse las anotaciones que hizo durante la audiencia, el juez lo aceptó y los fiscales indicaron que se asegurarían de que los alguaciles lo permitieran.

Sigue leyendo:

· Nicolás Maduro se declara “no culpable” de cargos de narcoterrorismo

· Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela: ¿cuánto tiempo puede permanecer en el cargo?

· Nicolás Maduro y su esposa son trasladados al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia