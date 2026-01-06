María Corina Machado ofrece cederle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz que obtuvo

María Corina Machado Parisca, líder opositora venezolana, señaló estar dispuesta a cederle al presidente Donald Trump el Premio Nobel de la Paz que obtuvo el 10 de octubre.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, la activista de 58 años inicialmente elogió al magnate neoyorquino por haber ordenado capturar a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, a quien ella consideraba un dictador.

Bajo su óptica, la estrategia de Trump promueve el restablecimiento de la democracia, “la libertad y la dignidad humana”.

Por ello, mencionó estar dispuesta a cederle el galardón que le fue entregado recientemente en Oslo, Noruega.

“Sin duda me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, expresó.

La posición adoptada por la ingeniera originaria de Caracas surge después de que presuntamente el presidente estadounidense se molestó con ella por no haber renunciado al premio al cual el republicano aspiraba.

De hecho, recientemente Trump descartó a María Corina Machado como una opción para reemplazar a Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela.

“Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no la respetan”, expresó el neoyorquino de 79 años.

María Corina Machado asegura que pronto regresará a Venezuela para impulsar unas elecciones presidenciales legitimas. (Crédito: Ariana Cubillos / AP)

A pesar de dichos comentarios, María Corina Machado piensa continuar adelante con su plan de impulsar el restablecimiento de la democracia en su nación.

De hecho, anticipó que pronto volverá a Venezuela para ser parte de una transición política fundamentada en nuevas elecciones presidenciales, pues vislumbra que el interinato de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y ministra de petróleo, será breve.

La líder opositora confía que en cuanto se lleven a cabo las elecciones, surgirá un nuevo mandatario respaldado por la ciudadanía de manera legítima.

Por el momento, Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Defensa; y Stephen Miller, principal asesor en temas de seguridad y migración, fueron designados por Donald Trump para coordinar la transición en Venezuela.

“Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en una entrevista telefónica concedida a la cadena NBC News.

