“Venezuela no tendrá nuevas elecciones”; la Casa Blanca descarta una pronta convocatoria

Venezuela no celebrará elecciones en el corto plazo, así lo declaró el presidente Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con la cadena NBC News. Descartó de forma tajante la posibilidad de hacer una convocatoria en la nación sudamericana, argumentando que el país “está en ruinas” y que la prioridad de su administración es tomar las riendas de la reconstrucción antes de permitir que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

Trump afirmó que antes de cualquier proceso democrático es necesario “arreglar” al país, al que describió como un “desastre” tras años de crisis política, económica y social. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, señaló el mandatario al ser cuestionado sobre la posibilidad de unos comicios inmediatos. “No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse”, insistió.

Las declaraciones se producen apenas dos días después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación especial en Caracas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, quien se declaró como “no culpable” ante un tribunal federal en Nueva York.

Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela, en un escenario de alta tensión política, diplomática, y social, al grado de que, fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo.

Trump subrayó que, pese a la magnitud de la intervención, Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela. “No, no lo estamos”, dijo. “Estamos en guerra con quienes trafican drogas, con quienes inundan nuestro país con criminales, drogadictos y personas sacadas de cárceles e instituciones psiquiátricas”.

.@SpeakerJohnson: "We are not at war, we do not have U.S. armed forces in Venezuela, and we are not occupying that country… Despite the claims by some of my colleagues, under the War Powers Act, there is no requirement for prior Congressional approval or prior notification." pic.twitter.com/GgDKAa9Wg5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Reconstrucción y control político temporal

El presidente estadounidense delineó además un plan de reconstrucción centrado en la infraestructura energética venezolana, señalando que Washington podría subsidiar a compañías petroleras para acelerar la recuperación del sector. Según Trump, este proceso podría completarse en menos de 18 meses, aunque reconoció que implicará “una cantidad enorme de dinero”.

En la entrevista, Trump aseguró que su administración asumirá un rol directo en la gestión temporal del país caribeño. Mencionó a figuras clave como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance, como parte del equipo que supervisará la participación estadounidense en Venezuela. Sin embargo, al ser preguntado sobre quién tiene la última palabra en el destino de país sudamericano, respondió sin titubeos: “Yo”.

El republicano también puso en duda la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar, al considerar que no cuenta con el respaldo suficiente dentro del país, y advirtió que Estados Unidos podría lanzar una segunda incursión militar si el gobierno interino encabezado por Rodríguez deja de cooperar con Washington. “Estamos preparados para hacerlo. De hecho, ya lo teníamos previsto”, concluyó Trump.

Aunque algunos legisladores y aliados políticos han cuestionado el alcance de la intervención y la falta de autorización explícita del Congreso, Trump aseguró contar con respaldo suficiente en el Capitolio y confió en que su base electoral apoyará su estrategia.

“MAGA lo adora. MAGA ama lo que hago. MAGA ama todo lo que hago”, dijo Trump. “MAGA soy yo. MAGA ama todo lo que hago, y yo también amo todo lo que hago”.

