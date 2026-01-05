Delcy y Jorge Rodríguez: los hermanos que concentran el poder en la nueva etapa del chavismo

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, conocida como Delcy Rodríguez, fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Al mismo tiempo, su hermano Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, lo que les lleva a concentrar dos de los poderes más importantes del país: el Ejecutivo y el Legislativo.

Si bien el máximo tribunal venezolano evitó pronunciarse sobre si la ausencia de Maduro constituye una falta absoluta o temporal, optó por una solución provisional de autorizar a Rodríguez a asumir el cargo por 90 días, prorrogables por un período similar, conforme al artículo 234 de la Constitución.

Delcy Rodríguez: de canciller a presidenta encargada

Nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, Delcy Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero marxista y fundador de la Liga Socialista, quien murió bajo custodia policial en 1976. La familia sostiene que fue asesinado durante torturas, un hecho que marcó la narrativa política de los hermanos Rodríguez.

Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre y una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres, Rodríguez vivió casi una década entre Francia e Inglaterra antes de incorporarse de lleno a la política venezolana.

Su ascenso comenzó tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013. Fue ministra de Comunicación e Información, canciller durante tres años, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y vicepresidenta ejecutiva desde 2018. A estas funciones sumó, de manera simultánea, las carteras de Finanzas y, desde 2024, Hidrocarburos.

Maduro la apodó “la tigresa” por su lealtad y capacidad de confrontación política. Analistas coinciden en que ha sido una de las funcionarias de mayor confianza del chavismo, con un perfil pragmático en lo económico y una intensa agenda internacional que la llevó a estrechar vínculos con China, Rusia y Turquía, además de mantener contactos con empresas extranjeras del sector energético.

Jorge Rodríguez: el operador político del chavismo

Jorge Jesús Rodríguez Gómez, de 60 años, es el hermano mayor de Delcy Rodríguez y una de las figuras más influyentes del chavismo desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Psiquiatra de profesión, nació en Barquisimeto en 1965 y comparte con su hermana una historia familiar profundamente vinculada a la izquierda venezolana.

Rodríguez fue presidente del Consejo Nacional Electoral entre 2003 y 2006, período en el que fue duramente cuestionado por la oposición por su rol en el referendo revocatorio contra Chávez. Posteriormente, ocupó la vicepresidencia de la República, fue alcalde de Caracas durante casi una década, ministro de Comunicación y, desde 2021, presidente de la Asamblea Nacional.

Este 5 de enero de 2026 fue ratificado por sexto año consecutivo como presidente del Parlamento, lo que lo convierte en una pieza clave del poder legislativo. Además, ha sido el principal jefe negociador del chavismo tanto con la oposición como con Estados Unidos, participando en diálogos en Barbados y en contactos con enviados de las administraciones de Joe Biden y Donald Trump.

Tras la captura de Maduro, Jorge Rodríguez fue designado para encabezar la comisión de alto nivel creada por el nuevo gobierno encargado para gestionar la liberación del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores.

Un poder compartido y una alianza de años

La relación política entre Delcy y Jorge Rodríguez ha sido descrita por investigaciones periodísticas como un eje central del poder chavista. Ambos han ocupado cargos estratégicos de manera simultánea y coordinada, construyendo una estructura de influencia que combina control institucional, negociación internacional y manejo del aparato comunicacional del Estado.

Reportajes de Armando.Info han documentado cómo, alrededor de este eje, se ha consolidado un grupo de empresarios favorecidos con contratos estatales, especialmente en áreas como alimentos, salud y servicios, mediante redes familiares y sociedades en paraísos fiscales. Estas investigaciones han sido rechazadas por los aludidos, pero han contribuido a perfilar a los hermanos Rodríguez como algo más que simples funcionarios: como gestores de poder y recursos.

Sanciones y control institucional

Tanto Delcy como Jorge Rodríguez están sancionados desde 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los acusa de colaborar con Nicolás Maduro para sostener un gobierno autoritario. A pesar de ello, su influencia no ha disminuido.

Hoy, con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo y Jorge Rodríguez controlando el Legislativo, ambos concentran dos de los principales poderes del Estado. A esto se suma su presencia en el buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde fueron designados directamente por Maduro semanas antes de su captura.

