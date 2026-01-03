María Corina Machado envía mensaje tras captura de Maduro: “Lo que tenía que pasar está pasando”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, publicó este sábado un comunicado histórico en el que declara que “llegó la HORA DE LA LIBERTAD” para Venezuela, horas después de que Estados Unidos anunciara la captura de Nicolás Maduro en una operación militar coordinada. El mensaje, difundido a través de sus redes sociales oficiales, reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y convoca a los venezolanos dentro y fuera del país a movilizarse para materializar una transición democrática.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

“Lo que tenía que pasar está pasando”

En una carta firmada el 3 de enero de 2026, Machado conecta directamente la captura de Maduro con años de lucha opositora y presión internacional. “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, afirma la dirigente, quien atribuye el desenlace al rechazo del régimen a “aceptar una salida negociada”.

El comunicado presenta la operación estadounidense como el cumplimiento de una promesa: “Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”. ​

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, escribe Machado en un párrafo que resignifica el desgaste de la crisis venezolana como inversión política que finalmente rinde frutos.

La oposición llama al reconocimiento de Edmundo González

El núcleo político del mensaje es el reconocimiento explícito de González Urrutia como autoridad en funciones. “Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, proclama Machado.

La referencia al 28 de julio alude a las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude masivo después de que el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo declarara ganador a Maduro con 51.20% de los votos. Machado aseguró entonces contar con el 73% de las actas que certificaban el triunfo de González con un 70% de respaldo popular. González se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024 y debe asumir constitucionalmente el cargo el 10 de enero de 2026.

María Corina llama a los venezolanos a organizarse

El comunicado estructura su llamado a la acción en dos ejes:

Para venezolanos en territorio nacional: “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. Esta formulación reconoce implícitamente que la oposición aún no tiene un plan de gobierno públicamente articulado, pero sugiere la existencia de un dispositivo operativo en preparación.

Para la diáspora venezolana: “A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”. El mensaje asigna a los más de siete millones de venezolanos en el exilio un rol diplomático y de presión internacional, más que de participación directa en la gobernabilidad inmediata.​

Una Nobel de la Paz que desafió al régimen desde la clandestinidad

María Corina Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 el 10 de octubre pasado “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el Comité Noruego del Nobel. El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, reconoció que evaluaron las implicaciones de seguridad al otorgar el premio a una líder “en la clandestinidad debido a serias amenazas contra su vida”.

Ingeniera de profesión, Machado fundó en 2013 el partido Vente Venezuela después de ser inhabilitada políticamente por el régimen chavista. Desde entonces se ha consolidado como la figura más radical de la oposición venezolana, rechazando cualquier negociación con Maduro y defendiendo posturas de línea dura. Fue la primera en calificar al gobierno de “dictadura” y promovió las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019.

Tras ganar las primarias opositoras de 2023 con récord de votos, el régimen le impidió postularse como candidata presidencial alegando irregularidades financieras, lo que la llevó a respaldar a González Urrutia como candidato de unidad.

Contexto de la operación militar

Durante la madrugada del sábado, fuerzas estadounidenses atacaron bases militares clave en Caracas, incluyendo el Fuerte Tiuna y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. El presidente Donald Trump anunció que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron “capturados y sacados del país” por la Fuerza Delta.

El régimen chavista, encabezado temporalmente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, mantiene control territorial y de las Fuerzas Armadas, declarando un “estado de conmoción exterior” y prometiendo “pasar de inmediato a la lucha armada”.

