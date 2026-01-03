Trump envía mensaje a Claudia Sheinbaum: “Algo habrá que hacer con México”

El presidente Donald Trump envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que su país está controlado por los cárteles y aseguró que “algo habrá que hacer” en ese país.

“Es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México. Ella no gobierna México; los cárteles gobiernan México”, dijo Trump en una entrevista en Fox News.

El audio fue compartido por el equipo de comunicación de la Casa Blanca, citando la condena de la presidenta mexicana sobre los ataques de EE.UU., al citar el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, citó la mandataria mexicana.

Trump dijo que ha ofrecido apoyo a México contra cárteles y luego afirmó que “algo habría” que hacer en ese país.

“Y le he preguntado muchísimas veces: ‘¿Quieres que acabemos con los cárteles?'”, expresó Trump. “Algo habrá que hacer con México”.