¿Dónde hay elecciones primarias este martes 2 de junio en Estados Unidos?

Este martes 2 de junio, hay seis elecciones primarias para que el Partido Demócrata y el Partido Republicano elijan candidatos para diversas contiendas estatales y para el Congreso federal.

“Las primarias son indispensables, porque es el proceso que existe para darle forma a algunas de las preguntas y respuestas más urgentes en cuanto a temas sociales y de política pública”, indicó Ricardo Ramírez, fundador de Forward Shift Strategies. “Es la manera en que los partidos o grupos o sectores ideológicos resuelven preguntas, como: ¿qué clase de partido es y quién nos va a representar? Puede ser la diferencia entre, por ejemplo, un tipo de política que sea más agresiva en combatir el alza en el costo de vivienda versus otro acercamiento que sea más, como digamos, mediano, en resolver ese problema”.

La jornada incluye contiendas de alto impacto nacional, como California y Nueva Jersey, donde se concentran gran parte de la atención política nacional, debido a sus disputadas carreras para gobernador –en el caso de California–, mientras que otros estados celebran primarias legislativas.

Ramírez agregó que los procesos primarios son indispensables en el “rompecabezas” electoral estadounidense.

California

En California se lleva a cabo una de las contiendas primarias más observadas del año, debido a la carrera para suceder al gobernador Gavin Newsom y en medio de una intensa batalla entre los demócratas.

El estado aplica un sistema de elección de “top two”, donde los contiendentes con más votos competirán en la boleta electoral, sin importar el partido.

Para Ramírez esta forma de elección es “inadecuada”, ya que podría “no representar las ideas y los candidatos que pueden haber en una población”, mientras podría favorecer a grupos políticos con más recursos.

Una reciente encuesta de Emerson College Polling e Inside California Politics muestra que el exsecretario de Salud, Xavier Becerra, ha logrado abrir una brecha significativa con respecto al empresario Tom Steyer y al republicano Steve Hilton.

Según el sondeo, Becerra alcanza el 28% de las preferencias entre los votantes probables, mientras que Steyer obtiene 22% y Hilton 21%. El republicano Chad Bianco aparece con 12%, mientras que los demócratas Katie Porter y Matt Mahan registran 5% cada uno.

Sin embargo, esos los resultados difieren de una encuesta del Instituto Berkeley de Estudios Gubernamentales, publicada el viernes, donde Becerra también liderando, aunque con menos puntos (25%), coloca a Hilton en segundo lugar con un 21% y a Steyer con un 19%.

En total, en la contienda primaria de California hay más de 60 candidatos aparecen en la boleta. También se celebran elecciones para vicegobernador, secretario de Estado, fiscal general y otros cargos estatales.

Para la Cámara de Representantes federal, hay contiendas a las cual poner atención: en el Distrito 7, Mai Vang y Doris Matsui protagonizan contienda que refleja las tensiones entre renovación política y experiencia dentro del Partido Demócrata; en el Distrito 22, la actual asambleísta estatal Dra. Jasmeet Bains compite con Randy Villegas, y en Distrito 41, donde la congresista Linda Sánchez es desafiada por el exasambleísta estatal Héctor de la Torre.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, los votantes participan en elecciones primarias para seleccionar a los candidatos de ambos partidos que competirán por un escaño en el Senado federal, los 12 distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y numerosos cargos locales y de condado.

El senador demócrata Cory Booker busca la nominación de su partido para un tercer mandato completo, mientras que varios republicanos compiten por el derecho de enfrentarlo en las elecciones generales.

También hay elecciones primarias en distritos congresionales clave, incluido el competitivo Distrito 7, considerado uno de los más disputados del país y potencialmente decisivo para el control de la Cámara de Representantes.

Nuevo México

En Nuevo México, los votantes participan en una elección primaria clave para definir a los candidatos que competirán en noviembre por la gobernación, un escaño en el Senado federal, los tres distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargos ejecutivos estatales, puestos legislativos y numerosas oficinas locales.

La carrera más observada es la primaria demócrata para gobernador, en la que la exsecretaria del Interior, Deb Haaland, y el fiscal del condado de Bernalillo, Sam Bregman, buscan suceder a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo.

Los republicanos también eligen a su candidato para la gobernación, con tres contendientes: Doug Turner, Duke Rodriguez y Greggory Hull.

La contienda más destacada es la carrera por el Senado federal, ya que por primera vez en décadas el estado elegirá a un senador sin un titular en funciones en la boleta, pero solamente habrá votación demócrata entre Ben Ray Lujan y Matt Dodson. Mientras, los republicanos no lograron organizar una contienda ni proponer a un candidato.

Montana

Los votantes deberán definir a los candidatos que competirán en noviembre por un escaño abierto en el Senado federal, los dos distritos de la Cámara de Representantes federal, cargos estatales, la Legislatura estatal y puestos judiciales.

Para el Senado federal, los republicanos votarán por Charles Child, Kurt Alme y Lee Calhoun; mientras los demócratas deberán elegir entre Alani Bankhead, Christopher Kehoe, Michael Wolf, Michael Hummert y Reilly Neill.

Además, los electores seleccionarán a los nominados de los partidos para los distritos congresionales 1 y 2, así como para las 100 bancas de la Cámara de Representantes estatal y parte del Senado estatal. La primaria es considerada una de las más importantes del ciclo electoral en Montana debido a que ayudará a definir el control político de un estado clave y de varios cargos federales abiertos.

Dakota del Sur

En Dakota del Sur, los votantes deberán definir a los candidatos que competirán por la gobernación, un escaño en el Senado federal, la representación estatal en la Cámara de Representantes federal, varios cargos ejecutivos estatales y la Legislatura local.

La contienda más observada es la primaria republicana para gobernador, donde el actual gobernador Larry Rhoden enfrenta al representante federal Dusty Johnson, al presidente de la Cámara estatal Jon Hansen y al empresario Toby Doeden.

Por los demócratas solamente está registrado Dan Ahlers, igual que para la contienda del Senado, con Julian Beaudion como único en la lista.

También se celebran primarias para el Senado federal, donde el senador republicano Mike Rounds busca la nominación para un tercer mandato, y para el único distrito congresional del estado.

Iowa

En Iowa, las elecciones primarias son para definir a los candidatos que competirán por la gobernación, un escaño abierto en el Senado federal, los cuatro distritos de la Cámara de Representantes federal y numerosos cargos estatales y legislativos.

La carrera más destacada es la primaria para gobernador, abierta tras la decisión de la gobernadora republicana Kim Reynolds de no buscar la reelección.

En el Partido Republicano hay varios contendientes , pero una nueva encuesta sugiere que la contienda podría definirse en una convención con un líder inesperado. Según JMC Analytics and Polling, Zach Lahn aventajaba al representante Randy Feenstra con un 24% frente a un 22%, mientras el exadministrador estatal Adam Steen se ubicaba en tercer lugar con un 15%.

El auditor estatal Rob Sand es el único demócrata en la boleta para ese cargo.

Además, ambos partidos seleccionarán a sus nominados para el Senado federal, donde está en juego el escaño de la republicana saliente Joni Ernst, así como para todos los distritos congresionales y para la totalidad de la Cámara de Representantes estatal y la mitad del Senado estatal.