Autoridades mexicanas detienen a “El Gabito”, líder regional de Los Chapitos ligado al secuestro de mineros

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como uno de los principales operadores de la facción de Los Chapitos en el sur del estado

La captura fue confirmada por el Gabinete de Seguridad como parte de los operativos desplegados en la entidad para debilitar la estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido es considerado un generador de violencia con presencia en municipios como Concordia, Rosario, Escuinapa y San Ignacio.

Además de su presunta participación en actividades de narcotráfico y operaciones armadas para Los Chapitos, “El Gabito” es investigado por su posible relación con la desaparición y homicidio de trabajadores mineros ocurrida a inicios de este año en el municipio de Concordia.

Autoridades federales lo vinculan con el caso que derivó en el hallazgo de varios cuerpos y que provocó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en la región.

Según información difundida por medios locales, Martínez Larios era señalado como uno de los hombres de confianza de la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y mantenía influencia operativa en el sur del estado.

Su nombre incluso apareció en narcocorridos y reportes de inteligencia relacionados con la disputa interna que enfrenta el Cártel de Sinaloa.

El Sol de Sinaloa señala que “El Gabito” fue identificado como uno de los principales operadores de Los Chapitos en la zona y que su figura cobró notoriedad durante los últimos años por su presunta participación en enfrentamientos y actividades delictivas ligadas al grupo criminal.

La detención ocurre en medio de la estrategia federal para contener la violencia en Sinaloa y representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura operativa de Los Chapitos en las últimas semanas.

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– Los otros 2 hijos de “El Chapo” Guzmán estarían negociando su entrega con EE.UU., según LA Times.

– El Jando, piloto de Los Chapitos llegó a un acuerdo con EE.UU.