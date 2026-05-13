Los otros 2 hijos de “El Chapo” Guzmán estarían negociando su entrega con EE.UU., según LA Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como líderes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, estarían negociando con autoridades de Estados Unidos una posible entrega pactada.

Así lo dio a conocer el diario Los Angeles Times, el cual señala que ambos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán sostendrían contactos con autoridades estadounidenses desde hace al menos un año.

Esto con el objetivo de analizar el panorama legal de sus hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes ya enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Según los reportes, la presión judicial y operativa contra la estructura de “Los Chapitos” se ha intensificado en los últimos meses tras detenciones, extradiciones y golpes contra operadores cercanos a la organización criminal.

Entre los factores que alimentan las versiones sobre una eventual negociación también destaca la contratación del abogado Jeffrey Lichtman, quien previamente defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán y actualmente representa a otros integrantes de la familia Guzmán.

Por su parte, medios mexicanos como La Jornada señalaron que la eventual negociación buscaría evitar una captura violenta y abrir la puerta a acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia estadounidense.

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad de Estados Unidos ni del gobierno mexicano ha confirmado oficialmente dichas conversaciones.

Las especulaciones sobre una posible entrega ocurren en medio de un contexto de fuerte presión binacional contra el Cártel de Sinaloa, organización que en los últimos años ha enfrentado divisiones internas, operativos militares y acusaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

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