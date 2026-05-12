El Jando, piloto de Los Chapitos llegó a un acuerdo con EE.UU.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como presunto piloto al servicio de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para declararse culpable de cargos relacionados con narcotráfico, de acuerdo con documentos judiciales.

El acuerdo fue firmado ante una corte federal en Washington, donde Núñez Ojeda aceptó su participación en una conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones estadounidenses señalan que “El Jando” habría trabajado como piloto para la organización criminal encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Diversas versiones lo vinculan además con el traslado aéreo de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada hacia Estados Unidos en 2024, un episodio que detonó tensiones dentro del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información judicial, el presunto operador criminal se declaró culpable el pasado 9 de abril de 2026.

El acuerdo contempla cooperación con las autoridades estadounidenses, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los términos completos ni una eventual sentencia.

El caso ocurre en medio de una creciente presión del gobierno estadounidense contra integrantes y colaboradores de Los Chapitos, organización señalada por el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia ese país.

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