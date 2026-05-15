Afirman que Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia en Nueva York

El cantante Luis Miguel estaría hospitalizado en Nueva York debido a un posible problema cardiaco. Según el reporte del programa “El Gordo y la Flaca”, de Univision, el intérprete se encuentra acompañado de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

De acuerdo con el reporte, Luis Miguel habría sido ingresado en un hospital de Manhattan desde el lunes de esta semana, tras presentar un malestar físico.

La periodista Gelena Solano, del programa de espectáculos, afirmó: “Fuentes allegadas a nuestra redacción nos informaron que Luis Miguel puede estar ingresado en un hospital de la ciudad de Nueva York, y que fue ingresado el lunes”.

Luis Miguel durante concierto en Ciudad de México en octubre de 2024.

Crédito: AP Photo/Eduardo Verdugo.

Bajo observación por complicación cardíaca

De acuerdo con los reportes, los médicos detectaron una posible complicación cardíaca durante la revisión médica, por lo que el cantante permanece bajo observación.

Solano describió el centro hospitalario como un centro de atención en el cual han estado grandes y conocidos artistas internacionales. Mencionó que es un hospital especializado en problemas cardíacos.

La periodista también destacó la presencia de Cuevas: “Su novia se encuentra con él desde que fue ingresado; obviamente, el trato es VIP y bajo estricta confidencialidad”.

Aunque se adelantó que el “Sol de México” podría salir del hospital en los próximos días, por respeto a su privacidad no se ha confirmado en qué hospital se encuentra. La conductora Lili Estefan calificó la situación como “seria”.

El pasado 19 de abril, Luis Miguel celebró su cumpleaños número 56 junto a Paloma Cuevas, con quien mantiene una relación desde 2022, después de varios años de amistad. Ambos se han dejado ver en varias oportunidades, como cuando el cantante de “Hasta que me olvides” estuvo de gira por Argentina en diciembre de 2024.

Hasta el momento, las cuentas oficiales de Luis Miguel no han confirmado la información y también se desconocen las razones de su viaje a Nueva York.

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