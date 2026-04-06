Fátima Bosch reacciona a rumores de romance con hijo de Luis Miguel: “Es un bebé”

Fátima Bosch, actual Miss Universo mexicana, enfrentó de manera directa las especulaciones que inundaron las redes sociales en los últimos días sobre un presunto noviazgo con Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

En un encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, la reina de belleza calificó los rumores como “absurdos” y “falsos”.

Con un tono de sorpresa y humor, Bosch fue enfática al señalar la diferencia de edad y la falta de contacto con el joven de 19 años. “Él es un bebé. No sé cuántos años tiene, pero imagínense, es una criatura. Yo tengo 25 años”, declaró la modelo.

La reina de belleza aseguró que el origen de estas versiones podría estar en el uso de herramientas digitales. “Obviamente eso lo hicieron con inteligencia artificial; nada de eso es verdad”, añadió.

Privacidad bajo la lupa

La modelo también aprovechó para pedir respeto por la privacidad de Miguel, quien, a diferencia de su familia, ha mantenido un perfil bajo.

Bosch reveló que incluso su propia madre se sintió apenada por la situación: “Mi mamá me dice: ‘¿Qué onda? Esto es mentira, qué vergüenza con el niño’. Y sí, es un horror que te inventen que eres novia de todo mundo”.

Por su parte, Aracely Arámbula también ha reaccionado de forma indirecta, compartiendo información que confirma que sus hijos no poseen redes sociales oficiales.

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