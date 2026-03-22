Fátima Bosch habló sobre el bullying que sufrió en Tailandia por disfrutar la comida sin culpa

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a ponerse en el centro de la conversación tras denunciar el acoso y los estigmas que enfrentó durante su estancia en Tailandia.

En un reciente foro titulado “Mujeres que Transforman”, la reina de belleza mexicana reveló que fue apodada despectivamente como “Miss Hunger 2025” (Señorita Hambre) por su actitud relajada y sin culpas frente a la comida.

Bosch relató ante la audiencia en el Palacio Tecleño que el sobrenombre surgió debido a que medios y usuarios de redes sociales consideraban “extraño” ver a una concursante de certámenes de belleza disfrutando de sus alimentos sin complejos.

“A mí me hicieron videos en Tailandia por comer. Se les hacía como extraño que las mujeres comiéramos“, recordó la modelo, subrayando la presión estética que aún impera en estas plataformas internacionales.

Lejos de mostrarse afectada, la Miss Universo defendió su estilo de vida saludable, asegurando que su relación con la comida es natural y necesaria para su bienestar. “Yo como mucho y siempre lo voy a seguir haciendo, porque me siento bien, llevo una dieta balanceada y hago mucho ejercicio”, sentenció, enviando un mensaje de aceptación corporal a sus seguidores.

El testimonio de Bosch desató una ola de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores elogiaron su inteligencia y fortaleza para enfrentar las críticas.

Este episodio se suma a la reciente defensa de su título en la Universidad de Harvard, donde reafirmó que no renunciará a su corona pese a los cuestionamientos.

Con estas declaraciones, Fátima Bosch no solo expone la toxicidad de los estereotipos de belleza, sino que utiliza su plataforma para normalizar el autocuidado y combatir el bullying en el mundo del entretenimiento.

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