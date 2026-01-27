Fátima Bosch revela cómo ha cambiado su vida desde que se coronó como Miss Universo

En medio de su visita a República Dominicana como parte de su agenda como Miss Universe 2025, la reina de belleza Fátima Bosch hizo un recuento de los últimos meses y habló sobre los cambios que ha vivido desde su coronación en noviembre de 2025. ¡Aquí te contamos los detalles!

De acuerdo con lo revelado por la mexicana a la revista CARAS, el ritmo de su vida ha dado un giro de 180 grados. Sin embargo, su mayor propósito es servir a las causas altruistas en su agenda con el mayor respeto y compromiso posible.

“Ahora tengo muchas más responsabilidades, porque quiero usar esta corona con todo el amor y propósito del mundo, para llegar a los corazones y apoyar las causas más nobles en cualquier rincón del planeta“, declaró al portal.

Son muchas cosas… siento que aún me falta asimilar mucho de todo esto" Fátima Bosch – Miss Universe 2025

Al ser cuestionada sobre cómo luce un día “normal” dentro de su labor como reina universal, Fátima Bosch indicó que “es como ser un estudiante eterno que nunca deja de aprender”.

“Es de todoterreno: entrevistas, visitas, sesiones de fotos y actividades de filantropía. Incluso he pedido permiso para continuar atendiendo causas sociales con las que ya participaba. Es una agenda muy apretada“, compartió la joven de 25 años.

Y aunque su reinado se ha visto caracterizado por la polémica, la mexicana ha decidido enfocarse en lo que la motivó a participar desde un principio: la filantropía.

“Ha sido un inicio lleno de crecimiento y desafíos que, más que desanimarme, me han ayudado a seguir puliendo la persona que soy y a enfrentar los retos con mayor fortaleza y compromiso. Todo siempre es aprendizaje, porque la corona, al final, es para hacer cosas buenas, trabajar por las personas y ser una voz para quienes no la tienen”, aseguró.

Para finalizar, Fátima Bosch recordó la experiencia de volver a México tras coronarse como la máxima ganadora en el certamen: “Es increíble. Fue supericónico llegar con la corona de Miss Universo y ver las calles abarrotadas por ese medio millón de personas, y un estadio lleno”, compartió.

Seguir leyendo:

• Fátima Bosch habla sin filtros sobre el amor y la maternidad: “Me quiero casar como princesa”

• Más allá de los “likes”: Fátima Bosch invita a sus seguidores a acompañarla a misa

• Clovis Nienow aclara su vínculo con Fátima Bosch tras rumores de romance

