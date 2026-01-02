Fátima Bosch habla sin filtros sobre el amor y la maternidad: “Me quiero casar como princesa”

En una nueva ronda de confesiones, la Miss Universo Fátima Bosch habló sobre sus planes a futuro en el ámbito personal, dejando al descubierto su perspectiva sobre la maternidad y el matrimonio. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Durante una entrevista concedida a la revista “Quién”, la representante mexicana confesó que llegar al altar y formar una familia forma parte de su proyecto de vida, por lo que no descarta la oportunidad de encontrar el amor.

“Confunden el empoderamiento y el poner límites con: ‘No, me quiero casar’. No, yo me quiero casar como princesa, quiero que mi esposo me trate como princesa, es algo súper bonito“, contó a la reconocida publicación.

A pesar de aún no haber encontrado a su príncipe azul, Fátima Bosch indicó que la idea de vivir una historia de amor la emociona: “Yo me quiero casar y quiero encontrar al amor de mi vida, que yo sé que Dios debe de tener muy escondido en alguna parte“, recalcó.

Asimismo, indicó que: “Sí soy super a la antigua, me quiero casar así como princesa de vestido. Y si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy“.

Al ser cuestionada sobre su postura ante la maternidad, la famosa no tuvo reparo en confirmar que además de tener claro su deseo de cumplir ese rol, buscará tener una familia numerosa: “Quiero 4 hijos (…) Yo amo los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Yo agarraba así yo a mi primito más bebé y lo cargaba como muñeco a todas partes”, señaló.

Esta no es la primera vez que Fátima Bosch se sincera sobre su vida amorosa, pues recordemos que hace unas semanas reconoció ser alguien muy exigente al momento de elegir a los hombres con los que comparte su vida.

Dentro de las cualidades que listó se encuentran: “La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí. Que sea educado, caballeroso, me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”, compartió en ese entonces.

