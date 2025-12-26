Fátima Bosch se sincera sobre el tipo de hombre que le gusta: “Soy muy exigente”

La mexicana Fátima Bosch, quien ha estado en boca de todos desde que ganó el título de Miss Universo, compartió en entrevista con la revista Quién algunos detalles desconocidos sobre su vida personal.

En la conversación que tuvo con la citada publicación, la nacida en Tabasco reconoció que es una mujer de gustos exquisitos, lo que la convierte en alguien muy exigente al momento de elegir a los hombres con los que ha decidido compartir parte de su vida.

“Soy muy exigente porque sé lo que puedo dar y también sé el tipo de persona que quiero a mi lado. Que sus valores y mis valores vayan de la mano”, compartió Fátima en dicha entrevista.

La reina de belleza, quien en la actualidad se encuentra soltera, ahondó en detalles sobre algunas de las cualidades con las que debe cumplir todo aquel hombre que busque flecharla.

“La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí. Que sea educado, caballeroso, me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”, continuó la bella representante del país azteca.

Si bien ahora está enfocada de lleno en el reinado que le otorgaron en Tailandia, Fátima, quien tiene 25 años, no está cerrada a la posibilidad de hacer su vida con un hombre y tener una familia numerosa, pues siempre ha tenido la ilusión de ser mamá de varios hijos.

“Yo quiero tener cuatro hijos. Amo a los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Quiero cuatro bebés y dos perritos”, detalló Fátima, quien sueña casarse como princesa con alguien que la trate como tal, lo que la ha llevado a ser muy exigente con sus requisitos.

Estas declaraciones de Fátima Bosch surgen luego de que su nombre se viera involucrado en la polémica, pues no han faltado los que han asegurado que su familia compró la corona y que ella no la merecía, sin embargo, ella se ha mantenido ecuánime y ha defendido la que es la cuarta corona para México, un país que suele dar mucho de qué hablar con las representantes que envía a Miss Universo.

“Yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una verdad”, declaró en una entrevista que tuvo con ‘Hoy Día’, el morning show de Telemundo.

