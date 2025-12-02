Fátima Bosch responde a las críticas y confirma que no renunciará al título de Miss Universo

La reina de belleza Fátima Bosch rompió el silencio sobre la ola de señalamientos y críticas que ha recibido desde su coronación como Miss Universo el pasado 21 de noviembre en Tailandia. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con Jessica Carrillo para el programa “Al Rojo Vivo”, la mexicana rechazó las acusaciones de favoritismo y supuesta compra de la corona, defendiendo la legitimidad de su triunfo de forma contundente.

Y es que al ser cuestionada sobre la posibilidad de renunciar al título y corona de Miss Universo, Fátima Bosch no careció de determinación al responder: “Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una verdad“, sentenció.

Bajo esta misma tesitura, la tabasqueña dio cachetada con guante blanco a aquellos detractores que minimizaron su participación en el concurso de belleza: “Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?“, cuestionó en respuesta.

“Tú en tu trabajo, ¿renunciarías porque te dijeran que hay otra conductora a lo mejor más guapa o con más carisma? Solo tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí y a ti te dieron el trabajo porque vieron algo especial en ti”, añadió durante su reflexión.

A pesar de esta determinación, Fátima Bosch confesó que los mensajes negativos le duelen, pero su compromiso con las causas sociales de Miss Universo es más grande.

“Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad y yo no voy a dejar de estar aquí porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales“, dijo para finalizar.

