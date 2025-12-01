Así fue recibida Fátima Bosch en su llegada a Nueva York

Fátima Bosch, recién coronada Miss Universo 2025, llegó a Nueva York para iniciar su año de mandato y fue recibida con un evento protocolario que incluyó mariachis, danzas típicas mexicanas y la presencia de algunos seguidores.

El domingo, la reina de belleza aterrizó en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, donde fue recibida con un marcado ambiente cultural mexicano con arreglos musicales y bailes folclóricos, que causaron revuelo en redes sociales.

Aunque el recibimiento tuvo un despliegue cultural significativo, la cantidad de fans presentes fue limitada, lo que generó críticas y comparaciones con las bienvenidas de otras reinas de belleza.

@hispanoq 📍 Fátima Bosch ya está en Nueva York La recién coronada Miss Universo arribó hoy a la ciudad para iniciar una agenda oficial que incluye encuentros con medios, actividades comunitarias y su primera aparición pública en Manhattan. 👑✨ 📹: Danna Espinoza/Jorge De La Hoz/Quadratín Hispano #fyp #fatimabosch ♬ sonido original – Quadratín Hispano

Al llegar, Bosch saludó y se fotografió con las personas presentes y les expresó gratitud por las muestras de afecto.

El equipo de Miss Universo, junto con la comunidad mexicana en Nueva York, organizó el evento cargado de símbolos de la cultura mexicana, como trajes tradicionales y banderas tricolores, para darle la bienvenida a Fátima.

Bosch, originaria de Tabasco, agradeció las muestras de cariño y explicó a la prensa que su agenda estará muy activa, especialmente con compromisos filantrópicos, que son lo que más disfruta.

Al ser cuestionada sobre las polémicas en torno a su coronación, Fátima negó cualquier favoritismo y afirmó que no necesita defensa.

El pasado 21 de noviembre, Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 en una polémica gala celebrada en Tailandia.

Su coronación generó una gran polémica debido a acusaciones de favoritismo y presuntas irregularidades vinculadas a contratos entre el certamen y Pemex, donde su padre era un alto ejecutivo.

Además, figuras importantes del concurso como Omar Harfouch, exmiembro del jurado, renunció a su cargo tras denunciar que la final del certamen estaba arreglada y que Bosch era una “falsa ganadora”.

Pese a la polémica, reconocidas personalidades como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendieron a Bosch y calificaron de ridículas las acusaciones sobre un arreglo en el certamen.

Seguir leyendo:

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de los ataques ante polémica en Miss Universo 2025

Fátima Bosch alza la voz tras polémica en Miss Universo: “Ningún ataque hará que me arrodille”

Ante oleada de críticas, Miss Universo restringe comentarios en sus redes sociales