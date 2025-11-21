Omar Harfouch, ex jurado de Miss Universo 2025, tacha a Fátima Bosch de “ganadora falsa”

El nombre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se encuentra involucrado en una nueva polémica luego de que el ex jurado del certamen de belleza Omar Harfouch acusara a la organización de haberle otorgado el título a la mexicana por un presunto arreglo comercial. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el músico y compositor cuestionó la legitimidad del certamen al calificar a la representante mexicana como una “ganadora falsa”.

“Miss Mexico is a fake winner” (“Miss México es una ganadora falsa”) y “Miss Mexico is a FAKE Miss Universe and I will tell you why” (“Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué”), escribió el famoso junto a imágenes de la ceremonia de coronación.

Sin embargo, la bomba de confesiones escaló cuando el propio Omar Harfouch aseguró que horas antes de la gran final del certamen grabó una entrevista para HBO Max en la que anticipaba el triunfo de Fátima Bosch.

Y, según sus declaraciones, esta decisión estaría ligada con una supuesta relación comercial entre el dueño de Miss Universo, el empresario Raúl Rocha, y el padre de la concursante mexicana, Bernardo Bosch.

Para finalizar, el famoso expuso la inconformidad del público por el triunfo de Bosch como la nueva Miss Universe al publicar videos del momento exacto en el que es abucheada desde el Impact Arena en Tailandia: “The audience is not happy about the fake winner” (“La audiencia no está feliz por la ganadora falsa”), sentenció.

Cabe recalcar que días antes de la final en Bangkok, el cantante sorprendió al anunciar su salida del grupo de ocho jueces oficiales que elegirían a la nueva Miss Universo. Dentro de sus declaraciones hizo una dura crítica a la transparencia del proceso de selección de las finalistas, argumentando que se creó un jurado improvisado que habría elegido a las 30 semifinalistas entre las 130 representantes; esto sin participación ni conocimiento de los jueces que ya habían sido designados.

