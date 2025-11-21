Osmel Sousa causa polémica al revelar desde horas antes las finalistas de Miss Universo

El venezolano Osmel Sousa causó polémica con los comentarios que soltó antes de que conociéramos a la nueva Miss Universo y es que el Zar de la Belleza aseguró, cuando aún la competencia estaba en una fase muy temprana, que Miss México y Miss Tailandia serían las dos finalistas, lo que finalmente terminó ocurriendo.

“Esto va a estar entre México y Tailandia, acuérdense”, soltó Osmel en sus redes sociales en las horas previas a la Final y a que Fátima Bosch fuera confirmada como la gran ganadora.

Una vez que se conocieron a las finalistas, Osmel volvió a recurrir a sus redes y compartió otro video en el que justificó su predicción, al asegurar que todo se lo debía a su instinto y a su experiencia en la materia.

“Pasan los años y mi instinto sigue intacto. Fátima en MX, cuando ganaste, solo te felicitaron 3, pero hoy te felicitaron 119 candidatas de todo el mundo! Felicidades! ❤️”, escribió el experto en los certámenes de belleza en otro video.

El que Osmel acertara hizo estallar las redes sociales, pues no faltaron los que señalaron que él ya sabía el resultado y por eso fue tan preciso.

“Osmel tú comías en ese mismo plato, ya sabías todo el chanchullo detrás y te fuiste huyendo 😂😂”, “Claro ya tú sabías, tramoya al fin”, “Osmel sabemos que fue tramoyado . Y que fue comprada la corona desde hace meses”, “Ya usted sabía la trampa”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que recibió la predicción de Osmel.

Así como tuvo críticos, el formador de varias Miss Venezuela también recibió un mar de felicitaciones de quienes reconocieron que su predicción no fue porque ya todo estuviera planeado, sino por el buen ojo que tiene para detectar a las futuras reinas.

“Osmel es Osmel”, dijo Carolina Sandoval, mientras que Jimena Gállego también cayó rendida ante sus conocimientos y su habilidad para formar ganadoras: “Ganó la tuya zar 👏👏👏👏👏👏👏👏 otra ganadora que tuya felicidades ❤️🍾🎊🎈 que viva México 🇲🇽”, le dijo la presentadora de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

Osmel renunció a Miss Universo días antes del certamen

Hay que recordar que Osmel renunció a su encargo en Miss Universo en los días previos a la celebración del certamen y lo hizo con el propósito de dedicarse más tiempo a él y a sus proyectos personales.

“Desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Estar lejos de mi Venezuela y, más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante“, escribió a principios del mes de noviembre.

