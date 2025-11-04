Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se solidariza con Fátima Bosh

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, envió un mensaje de apoyo a Fátima Bosh, representante mexicana en el certamen de belleza de este año, tras el polémico incidente ocurrido durante un evento organizado por el empresario Nawat Itsaragrisil en Tailandia.

Durante el evento, Fátima Bosh fue cuestionada por Nawat Itsaragrisil por no haber publicado contenido promocional del país anfitrión en sus redes sociales.

Al responder que se trataba de un malentendido y que hablaría con la organización mexicana para aclararlo, recibió una respuesta despectiva por parte de Nawat.

“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”, le dijo el empresario tailandés a la representante mexicana en el Miss Universo.

Ante la respuesta del tailandés, Bosh pidió respeto, pero el empresario llamó a seguridad para que la sacaran del evento, lo que provocó que varias de representantes de otros países se levantaran para irse en señal de apoyo a Fátima.

Reacción de la Miss Universo 2024

El hecho generó una ola de reacciones en solidaridad a la modelo mexicana, entre las que destacó la de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024.

A través de sus historias de Instagram, la reina de belleza danesa compartió un mensaje para expresar su apoyo a la modelo mexicana y celebrar su valentía por defenderse.

“Siempre estaré orgullosa de mi @fatimaboschfdez. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de respeto propio y fortaleza que puedes mostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz o tu valía”, indicó Kjaer.

“Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchado, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que puedan presentarse en tu camino. ¡Ya basta, y nuestras voces se escucharán fuertes y claras!”, agregó.

