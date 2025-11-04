Drama en Miss Universo: El tenso cruce entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

La 74.ª edición del concurso Miss Universo se ha visto marcada por un momento de tensión de cara a la ceremonia de imposición de bandas, protagonizado por la mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia.

Dicho encontronazo se dio luego de que Nawat cuestionara a la tabasqueña por no compartir contenido en redes sobre el país anfitrión, asegurando que esta negativa es motivada por su organización, Miss Universe México.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, pregunta visiblemente molesto el empresario. “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.

Ante la ola de cuestionamientos, Fátima Bosch trató de explicar su postura: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé (…) Yo estaba haciendo un programa… y no se trata de qué lado está bien o mal“, se le escucha decir en el en vivo transmitido desde la página oficial de Facebook de Miss Universe Thailand.

Sin embargo, Nawat desestimó su mensaje diciendo: “Es un cabeza hueca. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Esta aseveración no tardó en desencadenar el enfado de la joven, quien se defendió de forma contundente y con palabras claras: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización. Lo que ha hecho no es correcto (…) Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto”, sentenció.

Nawat respondió alzando la voz: “Sí tienes voz, pero debes respetar“. Como resultado, la mexicana replicó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer“.

Afectada por la situación, Fátima Bosch decidió a levantarse de su lugar para retirarse del sitio ante la mirada atónita de sus compañeras. Este hecho fue cuestionado por el organizador, quien tras intentar silenciar a la mexicana llamó a seguridad.

Por su parte, las delegadas se mostraron en desacuerdo con el trato a la representante latinoamericana y comenzaron a levantarse en respaldo a su postura, algo que Nawat reprobó diciendo: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Una vez abandonada la sala, Bosch se presentó ante los medios de comunicación que se encontraban a las afueras del hotel de concentración para emitir un poderoso mensaje donde hizo alusión a la situación.

Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras" Fátima Bosch – Miss Universe México 2025

“Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó“, lamentó.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. La manera en que me trató sin ninguna razón no está bien, y espero que todas las mujeres, sin importar si tienen un gran sueño, se alejen de quien les falte al respeto“, finalizó su mensaje.

