Lupita Jones se sincera sobre su salida de Miss Universo: “Me sacaron a la mala”

De cara a la edición 2025 del certamen de Miss Universo la ganadora de la corona en 1991, la mexicana Lupita Jones, ha dado mucho de qué hablar gracias a sus recientes declaraciones sobre su polémica salida de la organización en 2023 tras ser destituida de la franquicia en México. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista concedida a Isabel Lascuraín para su canal de Youtube, la ex Miss Universo compartió por primera vez su sentir ante su inesperada salida de la organización tras casi 30 años al frente: “Me sacaron a la mala, sí fue muy corriente la forma en la que lo hicieron, pero bueno x, yo sigo adelante”, recordó sobre ese capítulo en su vida.

Al ser cuestionada sobre el motivo detrás de dicho despido, Lupita Jones lo atribuyó a las declaraciones que emitió en contra de las nuevas reglas que implementaría el certamen en ese entonces.

“Cuando empezaron a haber estos cambios, yo creo que fui la única que se atrevió a decir públicamente que no estaba de acuerdo (…) A partir de ahí me empezaron a poner en la mira de todo lo que yo hiciera o dijera“, recordó.

Sin embargo, la estocada final se dio cuando la magnate tailandesa Anne Jkrajutatip adquirió el certamen, así lo aseguró la mexicana: “Le venden la empresa a una mujer trans de Tailandia y obviamente, ¿quién se va primero? Lupita Jones por andar de bocona, me quitan la licencia de México y todo“.

Y aunque parecía ser el fin de su legado como Miss Universo, la socialité no se dio por vencida y optó por crear su propia marca en 2017: Mexicana Universal.

“Yo sigo trabajando con otras franquicias, otros concursos internacionales, ya no estoy con Miss Universo (…) Después de que salí de Televisa en 2017 me esmeré por generar mi propia marca que es Mexicana Universal”, contó ante la mirada atenta de Isabel Lascuraín.

Seguir leyendo:

• El diseñador Mitzy denuncia que hubo fraude en concurso Mexicana Universal que dirige Lupita Jones

• Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, las tres ex Miss Universo mexicanas, juntas por primera vez

• Sofía Aragón revela que le prohibieron acercarse y hablar con Andrea Meza, la nueva Miss Universo