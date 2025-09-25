Jacky Bracamontes aconseja a la ganadora de Miss Universe México tras desplante de compañeras

La ex reina de belleza Jacky Bracamontes narró el emotivo momento que vivió con la ganadora de Miss Universe México 2025, la tabasqueña Fátima Bosch, luego del desplante que vivió a manos de sus compañeras al no ser felicitada por su triunfo.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, la tapatía recordó los instantes de confusión vividos segundos después de anunciarse a la ganadora del certamen que eligió a la representante mexicana para la gala de Miss Universe, que tendrá lugar en Tailandia.

“Fue un poco raro, de hecho, yo no entendía nada. Veo que solo cuatro vienen (a felicitar a Fátima) y a las demás chicas las veo como atrás de la escena, pero yo las alcancé a ver y yo decía: ‘¿Por qué no vienen?’, pero yo no entendía nada“, explicó ante los micrófonos del show.

La respuesta a su interrogante llegaría momentos después, cuando quedó atrapada junto a Fátima Bosch en un elevador que se apagó de manera repentina. Lo que en un principio parecía una tragedia, le dio la oportunidad de conocer lo que ocurrió en realidad, así como de fortalecer su vínculo con la nueva Miss Universe México.

“Me quedo encerrada en el elevador con Fátima, precisamente, así de que se estaba cayendo el elevador, se apagó, tuvieron que abrirlo manual, pero en lo que nos venían a rescatar yo le pregunté (…) Traté de hacerle plática y le dije: ‘Oye ¿por qué solo cuatro fueron abrazarte?’, y me dijo: ‘La verdad no sé, yo nunca fui grosera con nadie, al contrario’“, detalló sobre su interacción.

Además, Jacky Bracamontes confesó que aprovechó este momento para brindarle unas palabras de aliento para que logre enfocarse en lo que sí importa: su preparación, pues nadie está exento del ‘qué dirán’.

“Yo lo que le dije a Fátima fue: ‘Concéntrate en lo que viene, eso que te resbale, eso ya pasó, tienes una gran responsabilidad para representar a nuestro país en Tailandia, así que concéntrate en prepararte bien para hacer una gran labor en Tailandia‘, entonces espero que sí me haya entendido esa parte”, explicó la famosa.

Para finalizar, la también conductora recordó una experiencia similar que protagonizó en su paso por Nuestra Belleza Jalisco: “Me hizo recordar de cuando yo gané Nuestra Belleza Jalisco en su momento, que el teatro al final empezó a gritar: ‘Fraude, fraude’, porque había tres premios especiales de patrocinadores y los tres patrocinadores me escogieron a mí, y luego me dieron la corona. O sea el jurado me eligió a mí, entonces fue como demasiado, y pues las familias de las demás pues empezaron a gritar eso”, dijo.

