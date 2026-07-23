EE.UU. anuncia sanciones contra más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

En una acción contundente para combatir el narcoterrorismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta medida tiene el objetivo de desarticular una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en varios estados mexicanos. Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón”, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La acción de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses, señala un comunicado de prensa.

El CJNG, con base en México pero activo a nivel mundial, es un cártel violento y una Organización Terrorista Extranjera (OTE) responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos.

El grupo criminal emplea sofisticadas metodologías de lavado de dinero y fuentes de ingresos alternativas, como el robo y el contrabando de combustible y el fraude con tiempo compartido.

La acción de hoy refleja la importancia de las múltiples investigaciones coordinadas, en las que participan el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA y otras agencias.

Este enfoque unificado e integral del gobierno garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. Además, la OFAC coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se añade en el comunicado.

Historia del CJNG

Desde su formación hace aproximadamente 15 años, el CJNG se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos del mundo, alcanzando este estatus mediante la violencia y la corrupción.

Asimismo, ha intimidado a otros grupos criminales y a civiles inocentes a través de ataques atroces, incluyendo asesinatos de funcionarios gubernamentales y rivales, además de participar en el soborno generalizado de funcionarios mexicanos.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas al CJNG. Entre las personas señaladas se incluyen altos mandos del cártel, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores y funcionarios corruptos.

Las entidades señaladas incluyen complejos turísticos, centros comerciales, empresas inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y empresas fantasma.

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