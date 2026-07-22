Abaten a “El Topo”, presunto líder del CJNG en Colima, durante operativo en Manzanillo

Autoridades mexicanas informaron sobre la muerte de Miguel “N”, alias “El Topo”, identificado de manera preliminar como presunto jefe de sicarios de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad realizado en el puerto de Manzanillo, Colima. En la misma acción también murió su escolta, Enrique “N”, conocido como “El Cobos”, mientras que una mujer identificada como Yanet “N” fue detenida.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, el despliegue formó parte de una operación coordinada entre corporaciones federales y estatales para desarticular una célula criminal que presuntamente operaba en esa zona del Pacífico mexicano.

Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en dos fases. En la primera intervención fue capturada Yanet “N”, quien, según las investigaciones, estaría relacionada con el grupo delictivo. Durante esa acción también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y diversas dosis de droga.

Posteriormente, mientras continuaban las labores de seguridad, los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego. La Fiscalía señaló que los elementos respondieron a la agresión en apego al marco legal y al uso legítimo de la fuerza.

Como resultado del enfrentamiento, Miguel “N”, alias “El Topo”, y su escolta Enrique “N”, alias “El Cobos”, murieron en el lugar. Además, las autoridades aseguraron dos armas largas, cartuchos útiles y casquillos percutidos, que serán integrados a las investigaciones correspondientes.

Operativo contra célula del CJNG en Manzanillo deja una persona detenida, dos abatidas y el aseguramiento de armas y drogas.



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que, elementos de la Secretaría de? pic.twitter.com/Py1FuULk5o — Gobierno Colima (@gobiernocolima) July 20, 2026

Operativo conjunto contra una célula criminal

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Colima, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de las acciones impulsadas por las mesas de coordinación para la construcción de paz y seguridad.

Las instituciones señalaron que este tipo de operativos busca reducir la capacidad operativa de los grupos generadores de violencia mediante labores de inteligencia, investigación y reacción táctica. El CJNG es considerado una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México y mantiene operaciones en gran parte del país.

El gobierno de Estados Unidos lo ha incluido en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una designación que amplió las herramientas legales para perseguir sus redes financieras y operativas.

La Fiscalía de Colima recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona detenida debe ser considerada inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria firme.

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