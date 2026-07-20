Detienen en Mazatlán a estadounidense ligado a Los Chapitos; era buscado por narcotráfico en Michigan

Autoridades mexicanas detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, al ciudadano estadounidense Janero Van de Mario Garrett, identificado oficialmente como Janero Van “N”, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y a quien las investigaciones vinculan con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

El arresto fue resultado de un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales mexicanas en coordinación con agencias estadounidenses, en un nuevo ejemplo de la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y persecución de objetivos considerados de alto interés para ambos países.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que el detenido es requerido por autoridades del estado de Michigan por delitos relacionados con el tráfico de drogas y que las investigaciones lo ubican como presunto integrante de la estructura criminal de Los Chapitos.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es? pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Operativo coordinado en Mazatlán permitió su captura

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la localización del sospechoso fue posible tras el intercambio de información entre autoridades de ambos países y labores de inteligencia desarrolladas en la colonia Tellería, en el municipio de Mazatlán.

Las autoridades implementaron recorridos de vigilancia luego de conocer la existencia de una orden de arresto vigente emitida en Michigan. Una vez identificado, los agentes federales ejecutaron el operativo para detenerlo sin que se reportaran enfrentamientos.

Tras su captura, Janero Van “N” fue informado de sus derechos y trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se iniciarán los procedimientos correspondientes para su deportación a Estados Unidos, país que solicita su entrega para enfrentar cargos por tráfico de estupefacientes.

Las autoridades estadounidenses también lo consideran uno de los objetivos prioritarios de las investigaciones relacionadas con el trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.

La localización de Janero Van de Mario Garrett fue posible gracias al intercambio directo de información entre las agencias mexicanas, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals). Crédito: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México | Cortesía

La captura ocurre en medio de la presión contra el Cártel de Sinaloa

Las investigaciones oficiales señalan que el detenido mantenía presuntos vínculos con Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, organización designada por el gobierno estadounidense como grupo terrorista extranjero. Desde 2024, Los Chapitos mantienen una disputa interna con la facción de Los Mayos, conflicto que ha provocado un incremento de la violencia en Sinaloa y ha llevado al gobierno mexicano a reforzar el despliegue de fuerzas federales en la entidad.

La detención también ocurre en un momento de estrecha cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, aunque las relaciones bilaterales han enfrentado episodios de tensión por las críticas de funcionarios estadounidenses sobre el combate al narcotráfico.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de operaciones reflejan la coordinación entre ambos gobiernos bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación institucional para localizar y detener a personas requeridas por la justicia internacional.

El caso ahora continuará con el proceso migratorio y judicial correspondiente para que el ciudadano estadounidense sea entregado a las autoridades de su país, donde enfrenta cargos por presunto tráfico de drogas en Michigan.

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