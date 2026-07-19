Autoridades mexicanas capturan en Yucatán a presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Las autoridades federales de México informaron este domingo sobre la captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, durante un operativo realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán (sureste de México), que incluyó cateos simultáneos y el aseguramiento de bienes valuados en más de 145 millones de pesos, equivalentes a unos 8.2 millones de dólares.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención fue resultado de una investigación conjunta encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades señalaron que Rivera Parrazales presuntamente desempeñaba un papel clave en la administración de recursos financieros del grupo criminal y en el diseño de esquemas para el lavado de dinero, actividades consideradas fundamentales para mantener las operaciones de la organización delictiva en distintas regiones del país.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15? pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

La investigación continúa sobre posibles vínculos financieros

Como parte de la investigación, las fuerzas federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, donde presuntamente se desarrollaban actividades relacionadas con operaciones ilícitas.

Durante las diligencias, además de la captura del presunto operador financiero, fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en efectivo en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital que serán incorporados a la investigación.

Las autoridades estimaron que el valor de los bienes incautados equivale a $8,299,000 dólares, una cifra que, según el Gobierno mexicano, representa una afectación significativa a la capacidad financiera de la organización criminal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y el posible alcance de la red financiera que presuntamente operaba.

Las autoridades federales aseguraron una flotilla de 15 vehículos de gama alta, entre los que destacaban camionetas de lujo Cybertruck y Cadillac. Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

La investigación continúa sobre posibles vínculos financieros

Aunque diversos reportes periodísticos han mencionado posibles relaciones de Rivera Parrazales con empresas registradas en Chiapas, así como presuntos nexos con otros grupos criminales y con casos de alto perfil, las autoridades federales no han confirmado oficialmente esas líneas de investigación, por lo que dichos señalamientos permanecen bajo análisis.

La captura ocurre en un contexto de mayor presión contra las estructuras financieras de los cárteles mexicanos. En febrero de este año, la administración del presidente Donald Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis grupos del narcotráfico, entre ellos el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, hacia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas señalaron que la coordinación entre dependencias de seguridad e inteligencia continuará enfocada en identificar y desarticular las redes económicas que permiten la operación de las organizaciones criminales, al considerar que debilitar sus fuentes de financiamiento constituye uno de los principales frentes en la lucha contra el crimen organizado.

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